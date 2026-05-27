Saltillo: tras horas de búsqueda, logran sedar y capturar a oso negro tras varios avistamientos

Tras registrarse diversos avistamientos de un oso juvenil en sectores cercanos al Cerro del Pueblo y posteriormente en la colonia El Mirador, autoridades municipales y estatales desplegaron un operativo que concluyó con la captura del ejemplar este miércoles. De acuerdo con la Unidad de Policía Ambiental de Saltillo, desde el día anterior ya se habían reportado avistamientos en inmediaciones de la colonia Cerro del Pueblo y la zona de panteones, donde incluso comenzó a circular un video en redes sociales mostrando al animal corriendo entre las calles.

Durante la mañana de este miércoles surgió un nuevo reporte en la colonia El Mirador, donde vecinos alertaron sobre la presencia del osezno, lo que derivó en recorridos y labores de búsqueda en arroyos y zonas aledañas. Jessica Terrazas, coordinadora de la Policía Ambiental, explicó que el ejemplar corresponde a un oso negro juvenil de aproximadamente dos años de edad, posiblemente en etapa de independencia tras separarse de su madre.

“Estamos en una época donde los ositos la mamá ya los deja por sí solos. Entonces, ellos están comenzando a aprender a sobrevivir”, señaló. La funcionaria indicó que este tipo de animales suele recorrer grandes distancias diariamente en búsqueda de alimento o agua, especialmente cuando existen condiciones de sequía o presencia de basura y restos de comida en zonas urbanas. Terrazas añadió que la falta de lluvias registrada durante este año también influye en que ejemplares silvestres se acerquen más a zonas habitadas, principalmente en busca de hidratación. Asimismo, explicó que el operativo de búsqueda se realizó mediante recorridos en arroyos y puntos donde ciudadanos reportaron por última vez la presencia del animal, debido a que este tipo de ejemplares puede recorrer varios kilómetros en pocas horas.

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Vecinos del sector señalaron que nunca antes habían observado un oso en esa zona de Saltillo. Gloria Estévez Salas, residente del área desde hace 30 años, relató que el ejemplar parecía desorientado y asustado, aunque sin comportamiento agresivo. “No está haciendo daño, hasta ahorita no se ha visto que haya hecho ningún daño. Como que se siente asustado más que nada”, expresó. La mujer señaló que, aunque solicitaron apoyo de las autoridades apenas detectaron al animal, para cuando llegaron las unidades el osezno ya se había desplazado hacia otra zona. “Todos lo estaban viendo. Le hablamos a las unidades, pero pues lógicamente no llegan luego, luego, porque está lejos el traslado. Sí llegaron en apoyo, pero ya se había ido”, comentó.

Más tarde, autoridades confirmaron la captura del osezno. En el operativo participaron la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de la Policía Ambiental, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, Museo del Desierto, Protección Civil y Bomberos.

La coordinadora de la Policía Ambiental reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar acercarse a este tipo de fauna silvestre, no intentar alimentarla ni buscar fotografías o selfies. Además, pidió mantener distancia, evitar que niños se acerquen y reportar inmediatamente cualquier avistamiento a las autoridades, ya sea al 911 o directamente a la Policía Ambiental al número (844) 414-1114.

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Terrazas también pidió evitar arrojar objetos o intentar ahuyentar a los ejemplares, pues aunque aseguró que los osos negros no suelen ser animales defensivos, sí pueden reaccionar ante situaciones de estrés o amenazas. El ejemplar será sometido a una evaluación por especialistas y posteriormente se determinará si puede ser reubicado en su hábitat natural.

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