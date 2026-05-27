Fundación Traxion lleva aulas móviles a Coahuila con Ruta 19

La unidad comenzará operaciones por primera vez en la entidad como resultado de una alianza entre el Gobierno de Coahuila, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Instituto Estatal de Educación para Adultos y Fundación Traxión.

Con el objetivo de ampliar el acceso a servicios educativos para personas en condición de rezago, fue inaugurada en Coahuila la Ruta 19 del programa “En ruta por la educación”, iniciativa impulsada por Fundación Traxión mediante aulas móviles equipadas para alfabetización y educación básica.

El programa busca generar nuevas oportunidades de desarrollo para jóvenes y adultos que no concluyeron su formación académica, acercando servicios educativos directamente a distintas comunidades del estado.

De acuerdo con cifras oficiales, actualmente más de 455 mil personas en Coahuila viven en situación de rezago educativo, panorama que motivó el fortalecimiento de este tipo de estrategias itinerantes.

En el arranque oficial participaron el gobernador Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; así como el director nacional del INEA, Armando Contreras Castillo, además de representantes educativos y directivos de Fundación Traxión.

Durante la inauguración se compartió el testimonio de Ángel Iván, beneficiario del programa, quien relató cómo concluir sus estudios le permitió acceder a nuevas oportunidades personales y laborales.

“La educación abre puertas, fortalece la autonomía, genera confianza y permite construir un futuro distinto”, expresó Alejandra Méndez.

Fundación Traxión informó que “En ruta por la educación” forma parte de su eje “Movilidad en axión”, mediante el cual impulsa proyectos enfocados en educación y desarrollo social en distintas regiones del país.

Con la incorporación de Coahuila, la estrategia amplía su cobertura nacional y fortalece el modelo de colaboración entre iniciativa privada, instituciones públicas y organismos sociales para atender comunidades con mayores carencias educativas.