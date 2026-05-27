Fundación Traxion lleva aulas móviles a Coahuila con Ruta 19

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Fundación Traxion lleva aulas móviles a Coahuila con Ruta 19
    Coahuila incorporó la Ruta 19 del programa “En Ruta por la Educación” para atender rezago educativo. CORTESÍA

La ruta por la educación impulsa la alfabetización itinerante para jóvenes y adultos

Con el objetivo de ampliar el acceso a servicios educativos para personas en condición de rezago, fue inaugurada en Coahuila la Ruta 19 del programa “En ruta por la educación”, iniciativa impulsada por Fundación Traxión mediante aulas móviles equipadas para alfabetización y educación básica.

La unidad comenzará operaciones por primera vez en la entidad como resultado de una alianza entre el Gobierno de Coahuila, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Instituto Estatal de Educación para Adultos y Fundación Traxión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tras-tragedias-en-escuelas-padres-exigen-mayor-supervision-a-infraestructura-escolar-en-coahuila-IC20990899

El programa busca generar nuevas oportunidades de desarrollo para jóvenes y adultos que no concluyeron su formación académica, acercando servicios educativos directamente a distintas comunidades del estado.

De acuerdo con cifras oficiales, actualmente más de 455 mil personas en Coahuila viven en situación de rezago educativo, panorama que motivó el fortalecimiento de este tipo de estrategias itinerantes.

En el arranque oficial participaron el gobernador Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; así como el director nacional del INEA, Armando Contreras Castillo, además de representantes educativos y directivos de Fundación Traxión.

Durante la inauguración se compartió el testimonio de Ángel Iván, beneficiario del programa, quien relató cómo concluir sus estudios le permitió acceder a nuevas oportunidades personales y laborales.

“La educación abre puertas, fortalece la autonomía, genera confianza y permite construir un futuro distinto”, expresó Alejandra Méndez.

Fundación Traxión informó que “En ruta por la educación” forma parte de su eje “Movilidad en axión”, mediante el cual impulsa proyectos enfocados en educación y desarrollo social en distintas regiones del país.

Con la incorporación de Coahuila, la estrategia amplía su cobertura nacional y fortalece el modelo de colaboración entre iniciativa privada, instituciones públicas y organismos sociales para atender comunidades con mayores carencias educativas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Organizaciones


INEA

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Salvavidas para Rocha Moya

Salvavidas para Rocha Moya
true

Andy se fue muy oportunamente
true

POLITICÓN: Pase turístico de Samuel García, ¿destinado al fracaso? Advierten inconstitucionalidad

La zona del percance fue acordonada por autoridades federales mientras agentes investigadores realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para esclarecer los hechos.

Muere joven de 24 años tras aparatosa volcadura en la Saltillo-Torreón

A nivel nacional la población en situación de desempleo fue de 1 millón 560 mil 697 personas.

Mantiene Coahuila la menor tasa de informalidad laboral
Sumarse a la euforia de la Copa del Mundo con publicidad no autorizada puede costar la quiebra de tu negocio.

Cuidado con la fiebre futbolera: La multa millonaria que podrías pagar por usar marcas de la FIFA sin permiso
El este del Congo roza los 1,000 casos sospechosos y más de 200 muertes; los equipos de respuesta enfrentan graves dificultades debido a la falta de equipo médico, la desconfianza de la población y los ataques de grupos armados.

Uganda cierra su frontera con el Congo ante aumento de casos de ébola
Un instructor militar ucraniano con un dron interceptor Bullet; este dron tiene la capacidad de contrarrestar drones de ataque rusos e iraníes tipo Shahed y se ha convertido en un objetivo muy codiciado por los países del Golfo.

Las guerras en Ucrania e Irán son más parecidas de lo que crees