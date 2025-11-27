Regresan los bisontes a Cuatro Ciénegas, tras más de un siglo de ausencia

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Los habitantes de Cuatro Ciénegas viven días de entusiasmo luego de que la Fundación Pro Cuatrociénegas concretó la llegada histórica de 44 ejemplares de Bisonte Americano a la Reserva Ecológica El Santuario. Esta reintroducción, inédita para la región, representa un paso trascendental en la recuperación ambiental del desierto coahuilense y consolida al municipio como uno de los referentes nacionales en conservación. TE PUEDE INTERESAR: Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe

La presencia de los bisontes no solo fortalece el ecosistema: también abre la puerta a una derrama económica que beneficie a la comunidad local sin comprometer su entorno natural. Con este paso, Cuatro Ciénegas reafirma su vocación ambiental e impulsa un proyecto que podría convertirse en referente continental. Los bisontes no solo regresan a su territorio ancestral, también representan la posibilidad concreta de un futuro donde la ciencia y la naturaleza convivan en equilibrio.

El Bisonte Americano, el mamífero terrestre más grande del continente, cumple funciones ecológicas esenciales: su pastoreo regula los pastizales, aumenta la diversidad de plantas, mejora la fertilidad del suelo y promueve la infiltración de agua. Estos procesos son indispensables para la vitalidad del ecosistema desértico y sus frágiles humedales, elementos distintivos de Cuatro Ciénegas. UN OASIS EN EL DESIERTO Cuatro Ciénegas es un territorio único en el mundo: pozas cristalinas, manantiales y humedales conviven en pleno desierto chihuahuense, albergando especies que no existen en ningún otro lugar del planeta.

Con la llegada de los bisontes, la región apuesta por fortalecer la interacción entre vida terrestre y acuática, restaurar ciclos ecológicos perdidos y proteger su extraordinaria biodiversidad. UN REGRESO ESPERADO Aunque el bisonte habitó históricamente el norte de México, fue declarado extinto hace más de cien años debido a la cacería indiscriminada y la reducción drástica de su hábitat. En 2020, un primer grupo de 19 ejemplares llegó a Coahuila como parte de un programa piloto en la Reserva El Carmen. Ahora, con 44 nuevos individuos en Cuatro Ciénegas, el proyecto adquiere una dimensión inédita, marcando el mayor esfuerzo estatal de recuperación de esta especie. CONSERVACIÓN Y OPORTUNIDAD ECONÓMICA La Fundación Pro Cuatrociénegas prevé que El Santuario evolucione hacia un modelo sustentable que combine educación ambiental, investigación científica y ecoturismo responsable.