Coahuila: no declarar patrimonio, no es necesariamente ilegal, asegura Antonio Attolini

El diputado Antonio Attolini Murra (Morena) justificó la decisión del empresario Gerardo Covarrubias Chávez, candidato de ese partido a la alcaldía de Ramos Arizpe, de no transparentar su patrimonio, como el no declarar propiedades.

“No es necesariamente ilegal, quizá sea una falta administrativa o personal que él decide no declararlas, pero cuando sea alcalde estará obligado. Sería cuestión de preguntarle a él por qué no (lo declaró), pero cuando sea presidente municipal la ley lo obliga a transparentar sus bienes, además se sabe que el licenciado es un tipo que ha hecho mucho dinero, que además es próspero en sus negocios, así que no creo que sea mucho problema”.

TE PUEDE INTERESAR: Piden retirar ‘telarañas’ de cables en la vía pública por ser un peligro

Enfatizó que se trata de un reconocido empresario, que tiene presencia en Ramos Arizpe, no solo por su actividad empresarial, restaurantera y transportistas, sino que también ha trabajado durante años desde el punto de vista de la beneficencia social y la población se ha dado cuenta de ello.

Señaló que hay quienes pueden considerar que está mal que una candidata o candidato a una alcaldía no haga público su patrimonio, sin embargo, la trayectoria del empresario es reconocida y se sabe que con esfuerzo y sacrificio se ha forjado un patrimonio.

“Creo que es una cuestión de decisión de cada quien, yo lo haría, él no lo hizo. Pero para quien esté muy interesado en conocer el patrimonio de Covarrubias, pues cuando sea alcalde lo podrá revisar una vez que gane”.

“A mí lo que me interesa es que Ramos Arizpe tenga un proyecto de cuidado, de seguridad, de ampliación de derechos que represente la Cuarta Transformación, como estoy seguro que sucederá este dos de junio. Además, es un hombre con vocación de servicio, comprometido con la causa y un extraordinario obradorista en Coahuila”, afirmó.

El legislador explicó que el empresario ganó una encuesta aplicada de manera estricta y en ese municipio, por la encuesta y ajuste de género, terminó siendo candidato.