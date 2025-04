Coahuila no prohibirá narcocorridos en conciertos públicos

A diferencia de algunas entidades del país, Coahuila no prohibirá los narcocorridos en espectáculos públicos, pues, según diputados locales, esto podría atentar contra los derechos de los ciudadanos y de los propios artistas.

El tema surge luego de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que el próximo miércoles firmará un decreto que prohibirá cualquier evento que haga apología del delito o la violencia.

Asimismo, otros estados como Baja California, Guanajuato, el Estado de México, Jalisco y Nayarit han implementado, en años recientes, medidas similares. A pesar de que hace algunos años Coahuila enfrentó una etapa marcada por altos índices de violencia vinculada a la presencia del crimen organizado, los legisladores señalaron que la prohibición de este género atentaría contra los derechos individuales de las personas.

En ese contexto, el diputado por Morena, Alberto Hurtado, consideró que los ciudadanos tienen derecho a escuchar lo que prefieran, pero opinó, de manera personal, que aquellos corridos que se utilizan para enviar mensajes a grupos criminales sí deberían prohibirse.

“Lo que yo creo, a mi criterio, es que sí hay algunos narcocorridos que ya caen en lo vulgar y en lo grotesco, y creo que eso no es sano para nuestra niñez”, señaló Hurtado, quien subrayó la necesidad de una ruta preventiva y no prohibitiva, con el fin de generar conciencia para que los jóvenes no caigan en la apología del delito.

Por su parte, la diputada Magaly Hernández remarcó que la responsabilidad principal sobre lo que consumen los jóvenes y niños recae en los padres de familia, quienes tienen las facultades para decidir qué pueden escuchar, ver y reproducir sus hijos. En ese sentido, agregó que no se trata solo de narcocorridos, pues hay otros géneros musicales que también tocan temas delicados.

“Nosotros no podemos prohibirlo, no existe una ley en Coahuila. Podríamos hacer una iniciativa para regular lo que los niños escuchan, pero los únicos responsables y principales actores son los padres de familia”, dijo.

La diputada Guadalupe Oyervides explicó que en Coahuila la ley sí aborda el tema de los narcocorridos; sin embargo, solo de manera preventiva, más que restrictiva. Además, señaló que la apología a la violencia está sujeta a la interpretación de cada persona.

“Está en una cultura de prevención, más no de sancionar. La ley habla de que queda a criterio de cada persona y en la libertad configurativa que tiene cada ser humano de hacerlo, no de modo de sanción”, explicó.

“Sí se alerta a que dé preferencia, pero yo no te puedo cortar a ti el derecho de ir a un concierto, o no puedo cortar el derecho de ese artista de expresarlo. Las expresiones son un respeto que se ha cuidado aquí en Coahuila”, agregó.