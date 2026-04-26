Coahuila participa en primera sesión de secretarios en Tianguis Turístico 2026

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Coahuila
/ 26 abril 2026
    Coahuila participa en primera sesión de secretarios en Tianguis Turístico 2026
    Martha Moncada encabeza delegación cultural de Coahuila durante actividades del Tianguis Turístico 2026 en Acapulco. CORTESÍA

Delegación del estado inició actividades este domingo con presencia ampliada y municipios nominados a premios internacionales

Coahuila inició actividades este domingo en el Tianguis Turístico México 2026 con su participación en la primera sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Turismo. En este espacio estuvo presente la encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Martha Elena Moncada Zertuche.

Durante la sesión, en la que participaron representantes de 28 entidades del país, se abordaron acuerdos para fortalecer la coordinación entre estados. También se avanzó en la construcción de una estrategia conjunta de promoción turística y en la alineación de políticas públicas con el Programa Sectorial de Turismo 2025-2030.

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Además, el encuentro sirvió para reforzar la planeación del sector y establecer mecanismos que permitan acelerar su desarrollo en las distintas entidades. Entre los temas tratados se incluyó el uso de herramientas de medición como la plataforma Datatur y el Sistema de Monitoreo Hotelero, con el fin de mejorar el seguimiento de indicadores turísticos.

El encuentro forma parte de la agenda del Tianguis Turístico, que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril en Acapulco. Reunirá a más de 840 compradores, mil profesionales del sector y más de 100 medios internacionales. Se posiciona como una de las principales plataformas de promoción turística en América Latina.

En este espacio, la delegación de Coahuila participa con una de sus representaciones más amplias. Además de la sesión, se integra a diversas actividades de trabajo contempladas dentro del evento.

La presencia del estado en este foro busca atraer visitantes, generar alianzas estratégicas y posicionar sus destinos en el mercado nacional e internacional. Se trata de un espacio donde se concentran actores clave de la industria turística.

Coahuila llega a esta edición con representación de diversos municipios. También tiene presencia en espacios de promoción, reuniones de trabajo y citas de negocio. El objetivo es consolidar su oferta turística y ampliar su proyección ante compradores nacionales e internacionales.

$!Funcionarios del país, incluida la delegación de Coahuila, se reúnen en la primera sesión del Tianguis 2026.
Funcionarios del país, incluida la delegación de Coahuila, se reúnen en la primera sesión del Tianguis 2026. REDES SOCIALES

De manera paralela, municipios como Múzquiz, Parras, Arteaga, Saltillo, General Cepeda y Cuatro Ciénegas participan con nominaciones a premios internacionales en materia turística. Estas postulaciones son impulsadas por asociaciones de España, Paraguay, República Dominicana y Argentina.

Las premiaciones están programadas para el 28 de abril. Se realizarán en distintas ceremonias a lo largo del día. Ahí se reconocerán proyectos y destinos destacados por organismos especializados del ámbito iberoamericano.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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