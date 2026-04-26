Tragedia en el Río Bravo: mueren dos durante recorrido en kayak

Un incidente se registró en el Río Bravo, dejando un saldo de dos personas sin vida.

ACUÑA, COAH.- Un recorrido en kayak que arrancó en las inmediaciones de las compuertas de la Presa La Amistad, con dirección hacia Ciudad Acuña , acabó en una tragedia.

Cabe señalar que en la actividad participaba un grupo de 20 individuos.

Los primeros reportes señalan que la actividad contemplaba descender por el cauce del río como parte de un recorrido recreativo.

Al arribar a la zona de la cortina, cerca de la capilla de San Judas Tadeo, ocurrió el trágico incidente.

Autoridades confirmaron que dos personas fallecieron en el sitio, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad municipal de Acuña.

Uno de los cuerpos fue rescatado del lado mexicano del río, mientras el otro fue recuperado por elementos de la Patrulla Fronteriza, del lado de Estados Unidos.