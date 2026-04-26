Tragedia en el Río Bravo: mueren dos durante recorrido en kayak

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Coahuila
/ 26 abril 2026
    Tragedia en el Río Bravo: mueren dos durante recorrido en kayak
    Se desplegó un operativo de emergencia y seguridad en la zona. ESPECIAL

Un recorrido recreativo en kayak terminó en tragedia en Acuña.

ACUÑA, COAH.- Un recorrido en kayak que arrancó en las inmediaciones de las compuertas de la Presa La Amistad, con dirección hacia Ciudad Acuña, acabó en una tragedia.

Un incidente se registró en el Río Bravo, dejando un saldo de dos personas sin vida.

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Cabe señalar que en la actividad participaba un grupo de 20 individuos.

Los primeros reportes señalan que la actividad contemplaba descender por el cauce del río como parte de un recorrido recreativo.

Al arribar a la zona de la cortina, cerca de la capilla de San Judas Tadeo, ocurrió el trágico incidente.

Autoridades confirmaron que dos personas fallecieron en el sitio, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad municipal de Acuña.

Uno de los cuerpos fue rescatado del lado mexicano del río, mientras el otro fue recuperado por elementos de la Patrulla Fronteriza, del lado de Estados Unidos.

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Uno de los fallecidos fue identificado como José, mientras el segundo como Roberto, quien fungía como subdirector de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILAS).

Con información de medios locales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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