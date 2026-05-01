Coahuila: Poncho Almeraz se registra como candidato a diputado local

MONCLOVA, COAH.- Ante el respaldo de más de 2 mil personas, Poncho Almeraz formalizó su aspiración por el Distrito 05 al registrarse como candidato a diputado local ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Acompañado por representantes del sector obrero, magisterial, de la sociedad civil, militantes y su familia, el aspirante destacó que este proyecto se ha construido desde el territorio, mediante el diálogo directo con la ciudadanía y el trabajo cercano con las familias de la región.

Durante su mensaje, Almeraz subrayó que su participación en el proceso electoral responde a una visión de responsabilidad y compromiso con la población, enfocada en generar resultados concretos para el bienestar del distrito.

“Voy con responsabilidad, con visión y con la convicción de dar resultados reales para nuestras familias”, expresó. Asimismo, reiteró que su prioridad será representar las causas ciudadanas desde el Congreso local, impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo de Monclova y del Distrito 05. Finalmente, hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para consolidar un proyecto cuyo eje principal sea el bienestar de la población.

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