Coahuila: Poncho Almeraz se registra como candidato a diputado local

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Poncho Almeraz se registra como candidato a diputado local
    El registro se realizó ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). LIDIET MEXICANO

El registro se realizó ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC); va por el Distrito 05

MONCLOVA, COAH.- Ante el respaldo de más de 2 mil personas, Poncho Almeraz formalizó su aspiración por el Distrito 05 al registrarse como candidato a diputado local ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Acompañado por representantes del sector obrero, magisterial, de la sociedad civil, militantes y su familia, el aspirante destacó que este proyecto se ha construido desde el territorio, mediante el diálogo directo con la ciudadanía y el trabajo cercano con las familias de la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/tony-flores-formaliza-registro-por-el-distrito-06-de-coahuila-arropado-por-morena-pt-OI20397922

Durante su mensaje, Almeraz subrayó que su participación en el proceso electoral responde a una visión de responsabilidad y compromiso con la población, enfocada en generar resultados concretos para el bienestar del distrito.

$!El aspirante contó con el respaldo de más de 2 mil personas.
El aspirante contó con el respaldo de más de 2 mil personas. LIDIET MEXICANO

“Voy con responsabilidad, con visión y con la convicción de dar resultados reales para nuestras familias”, expresó.

Asimismo, reiteró que su prioridad será representar las causas ciudadanas desde el Congreso local, impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo de Monclova y del Distrito 05.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para consolidar un proyecto cuyo eje principal sea el bienestar de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados Locales
Elecciones

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados

NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados
true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez
Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo.

LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo
El jengibre poco a poco se ha ido consolidando como uno de los remedios naturales más efectivos.

Jengibre: el aliado para transformar tu digestión