Tony Flores formaliza registro por el Distrito 06 de Coahuila arropado por Morena-PT

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Monclova
/ 30 abril 2026
    Tony Flores formaliza registro por el Distrito 06 de Coahuila arropado por Morena-PT
    Antonio “Tony” Flores Guerra formalizó su registro como candidato a diputado local por el Distrito 06 con el respaldo de Morena y el Partido del Trabajo. LIDIET MEXICANO

Militantes, simpatizantes y dirigentes de Morena acompañaron a Tony Flores durante el arranque oficial de su participación en el proceso electoral

MONCLOVA, COAH.- Antonio “Tony” Flores Guerra quedó oficialmente registrado como candidato a diputado local por el Distrito 06, bajo la coalición conformada por Morena y el Partido del Trabajo.

El registro se realizó en un acto que reunió a militantes, simpatizantes y representantes del movimiento, quienes respaldaron al aspirante en el inicio formal de su participación en el proceso electoral.

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Durante el evento se contó con la presencia del dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, así como de integrantes del partido y representantes de la Sección 38, quienes manifestaron su apoyo al proyecto político.

En su mensaje, Tony Flores aseguró que su candidatura surge del sentir ciudadano y del deseo de generar un cambio en la región. Señaló que la población busca una nueva etapa política, con mayor cercanía y compromiso social.

Asimismo, expresó que su proyecto forma parte de una transformación que avanza en el estado, al destacar que el escenario político actual refleja una transición impulsada por la ciudadanía.

Con este registro, el candidato inicia oficialmente su camino rumbo a la elección, con el respaldo de simpatizantes que buscan fortalecer la representación del Distrito 06.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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