Tony Flores formaliza registro por el Distrito 06 de Coahuila arropado por Morena-PT

El registro se realizó en un acto que reunió a militantes, simpatizantes y representantes del movimiento, quienes respaldaron al aspirante en el inicio formal de su participación en el proceso electoral.

MONCLOVA, COAH.- Antonio “Tony” Flores Guerra quedó oficialmente registrado como candidato a diputado local por el Distrito 06, bajo la coalición conformada por Morena y el Partido del Trabajo.

Durante el evento se contó con la presencia del dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, así como de integrantes del partido y representantes de la Sección 38, quienes manifestaron su apoyo al proyecto político.

En su mensaje, Tony Flores aseguró que su candidatura surge del sentir ciudadano y del deseo de generar un cambio en la región. Señaló que la población busca una nueva etapa política, con mayor cercanía y compromiso social.

Asimismo, expresó que su proyecto forma parte de una transformación que avanza en el estado, al destacar que el escenario político actual refleja una transición impulsada por la ciudadanía.

Con este registro, el candidato inicia oficialmente su camino rumbo a la elección, con el respaldo de simpatizantes que buscan fortalecer la representación del Distrito 06.