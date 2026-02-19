Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas tres causas penales relacionadas principalmente con los hechos de Allende, en las que se han girado 29 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, secuestro agravado y delincuencia organizada. De estas, 17 ya han sido cumplimentadas y las restantes 12 siguen pendientes.

El fiscal Federico Fernández Montañez informó que las órdenes restantes continúan vigentes y podrán ejecutarse incluso contra personas que actualmente se encuentran recluidas por otros delitos.

TE PUEDE INTERESAR: Exigen justicia por masacres en Coahuila; EU investiga a Z-40 por Allende y Piedras Negras

“Son 29 órdenes de aprehensión otorgadas por el Poder Judicial; de estas, se han cumplido 17. Es un tema que todavía sigue su curso; hay tres causas abiertas”, señaló.

Explicó que parte de los mandamientos pendientes corresponde a personas que ya están en centros penitenciarios, pero que enfrentan nuevas investigaciones por estos hechos.