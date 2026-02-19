Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende

/ 19 febrero 2026
    En la masacre de Allende, hay versiones que consideran que hasta 300 personas fueron asesinadas. Archivo

A 15 años de la matanza, autoridades mantienen expedientes abiertos; algunas personas involucradas ya están en centros penitenciarios

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas tres causas penales relacionadas principalmente con los hechos de Allende, en las que se han girado 29 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, secuestro agravado y delincuencia organizada. De estas, 17 ya han sido cumplimentadas y las restantes 12 siguen pendientes.

El fiscal Federico Fernández Montañez informó que las órdenes restantes continúan vigentes y podrán ejecutarse incluso contra personas que actualmente se encuentran recluidas por otros delitos.

Son 29 órdenes de aprehensión otorgadas por el Poder Judicial; de estas, se han cumplido 17. Es un tema que todavía sigue su curso; hay tres causas abiertas”, señaló.

Explicó que parte de los mandamientos pendientes corresponde a personas que ya están en centros penitenciarios, pero que enfrentan nuevas investigaciones por estos hechos.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández, dijo que hay personas que están en penales quienes tienen cuentas pendientes por esta matanza. Especial

“Hay otras que están pendientes de cumplimentar dentro de los centros penitenciarios; es decir, personas que ya cumplen una condena, pero a quienes, derivado de nuevas indagatorias, se les solicitó una orden de aprehensión por estos hechos”, detalló.

Precisó que al menos cinco personas se encuentran en esa situación.

Agregó que, en el caso de los principales implicados que actualmente están en el extranjero cumpliendo sentencias, las órdenes de aprehensión en Coahuila no pierden vigencia.

“No es una extradición, es una expulsión del país. Las órdenes de aprehensión no dejan de tener vigencia. En su momento, cuando cumplan su condena, se podrá iniciar un proceso de extradición para que se ejecuten las órdenes pendientes”, explicó.

