Coahuila, quinto en producción de basura a nivel nacional

La entidad registra una generación diaria de 1.117 kilogramos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) por habitante, cifra que la coloca por encima del promedio nacional de 1.076 kilos.

Los habitantes de Coahuila se encuentran entre quienes generan mayor cantidad de basura por persona en México, de acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos 2026, elaborado por el Gobierno de México.

Coahuila ocupa el quinto lugar entre las entidades con mayor generación per cápita, solo por debajo de Ciudad de México, con 1.158 kilos; Baja California, con 1.142; Nuevo León, con 1.138, y Estado de México, con 1.127 kilogramos diarios por persona.

Tamaulipas se ubica también entre las entidades con mayores registros, con una producción de 1.112 kilos por habitante al día.

EL RETO ESTÁ EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS

A nivel nacional, el diagnóstico señala que la generación promedio de RSU alcanza 1.076 kilogramos diarios por habitante. Únicamente Chiapas, con 0.993 kilos; Zacatecas, con 0.987, y Oaxaca, con 0.955, se encuentran por debajo de un kilogramo diario por persona.

Aunque el promedio nacional es inferior al registrado en Europa, de 1.4 kilos, y Estados Unidos, de 1.7 kilos, el volumen representa un desafío para los gobiernos debido a las limitaciones en infraestructura para el manejo y aprovechamiento de los desechos.

El documento advierte que la transición hacia una economía circular enfrenta obstáculos debido a la insuficiencia de infraestructura pública. El aprovechamiento de materiales depende principalmente de cadenas privadas e informales de acopio, mientras que la participación gubernamental se mantiene limitada y concentrada en determinadas regiones.

La situación adquiere mayor relevancia al considerar que la generación de residuos no solo implica su disposición final, sino también costos asociados con la recolección, traslado, tratamiento y aprovechamiento.

En términos de volumen total, Ciudad de México ocupa el segundo lugar nacional, con una generación de 10 mil 699 toneladas diarias, solo por debajo del Estado de México, que produce 19 mil 593 toneladas.

¿Y EN SALTILLO?

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y con información proporcionada por Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Primarios de Saltillo, cada habitante produce actualmente un promedio de 1.2 kilogramos de desechos al día, mientras que hace 13 años la cifra coincidía con la media nacional de 800 gramos diarios. En total, Saltillo genera 900 toneladas de basura al día.