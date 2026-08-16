Coahuila: buscan atención gratuita a la salud mental con presupuesto del ISN

Claudia Peña Rodríguez, Coordinadora Estatal de Proyectos Estratégicos indican que el 73% de los casos de depresión registrados en el estado corresponden a la región Sureste, concentrándose la gran mayoría de estos diagnósticos en mujeres.

Una investigación del observatorio ciudadano impulsado por la Fundación del Empresariado Coahuilense A.C. (FEC) muestra que en material de salud el entorno de cada región define el tipo de padecimiento predominante en su población. En el sureste prevalecen los problemas de salud mental y en la Laguna en problemas de adicciones, es por ello que se impulsa la atención de manera gratuita a estos problemas.

A nivel estatal, se ha identificado una preocupante realidad frente al suicidio. Aunque son las mujeres quienes más reportan y registran cuadros de depresión en los servicios de salud, son los hombres quienes concretan mayoritariamente el acto de suicidio, representando 9 de cada 10 muertes autoinfligidas en la entidad.

Lucía Garza Guerra, Directora General de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) comenta que, en contraste, otras regiones reflejan desafíos muy distintos, por ejemplo, las regiones Centro y Carbonífera reportan que sus principales problemáticas de salud pública comunitaria se concentran en el consumo de sustancias, más que en trastornos clínicos de depresión severa.

FORTALECEN ATENCIÓN

Para responder a estos retos y asegurar un acceso democrático a la salud psicológica de los sectores más vulnerables, durante el 2025, se ha canalizado una inversión superior a los 20 millones de pesos en salud mental pública, con recursos provenientes del Impuesto sobre Nóminas (ISN). Aunque estos programas son operados de forma directa por instituciones del estado como la Secretaría de Salud y la oficina gubernamental Inspira, la FEC se encarga de dar seguimiento.

Este esfuerzo de atención médica y psicológica gratuita se articula actualmente a través de cuatro frentes principales en el estado como son los consultorios psicológicos en hospitales generales. Se ha instalado un consultorio psicológico en cada hospital general de Coahuila.

Los profesionales de la salud atienden a la comunidad sin costo un día a la semana, contando con un protocolo de derivación directa a consultorios psiquiátricos en caso de que el paciente requiera de atención médica especializada o tratamiento farmacológico.

El protocolo “Código Mariposa” es un mecanismo clínico especializado e innovador que se aplica en los hospitales generales del estado. Está diseñado exclusivamente para dar atención psicológica, acompañamiento y seguimiento terapéutico a las madres que sufren la pérdida de un bebé, una situación de profundo impacto emocional que anteriormente carecía de protocolos formales de contención en el sector de salud pública.

Por otra parte, el Centro Integral de Salud Mental, ubicado en el antiguo Hospital del Niño ha sido reconvertido y habilitado como este centro especializado, en donde ya se ofrecen de manera regular consultas psicológicas y psiquiátricas.

Actualmente se trabaja en la finalización de la tercera etapa del proyecto, la cual habilitará centros de desarrollo comunitario para que los jóvenes y las familias tengan espacios de esparcimiento vespertino, recreación y soporte psicológico preventivo.

Por último está la “Línea de la Vida”. Este servicio de atención telefónica en crisis emocionales ha sido integrado formalmente dentro de la misma infraestructura del centro integral, ofreciendo apoyo e intervención psicológica inmediata a cualquier ciudadano que lo requiera en momentos de angustia extrema o riesgo de autolesión.