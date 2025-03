Coahuila reafirma su compromiso con las mujeres con el arranque de programas

La mañana de este jueves, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, inauguró el programa de preparatoria abierta “Mujeres Echadas Pa’ Delante” en Ramos Arizpe, reafirmando su compromiso con la protección y el bienestar de las mujeres en la entidad. Durante su intervención, destacó diversas acciones implementadas para garantizar su seguridad, empoderamiento y desarrollo en el estado.

Jiménez Salinas resaltó la creación de la Fiscalía para las Mujeres en Coahuila, una de las pocas de su tipo a nivel nacional, y subrayó la expansión de los Puntos Violetas, espacios de resguardo y protección ubicados en tiendas OXXO en colaboración con la empresa Femsa. Este programa busca ofrecer un espacio seguro para las mujeres en situación de riesgo, a través de un protocolo de acción en puntos de fácil acceso.

“Detonamos con Femsa los puntos violetas que son lugares de protección a través de los OXXOs que se pueda resguardar con todo un protocolo. La próxima semana se detona en Ramos Arizpe, ayer se detonaron en Torreón y hace un mes en Saltillo”, explicó el mandatario.

Durante el evento, en el que mil mujeres recibieron apoyo para iniciar sus estudios de preparatoria, Jiménez Salinas también destacó el papel fundamental de las mujeres en la sociedad. Aseguró que su bienestar impacta directamente en el fortalecimiento del tejido social de Coahuila.

“Una mujer en buenas condiciones, con buena actitud y realizada, irradia a su familia, y eso hace la diferencia en la calidad de vida de nuestra comunidad”, afirmó el gobernador.

En su discurso, Manolo Jiménez también abordó la situación de inseguridad que enfrentan otras partes del país. Relató cómo esta ha motivado a muchas familias a mudarse a Coahuila en busca de tranquilidad y oportunidades.

“Se acababan de mudar hace seis, cinco o dos años y les pregunté por qué dejaron su hogar para venirse a Coahuila. Me respondieron: ‘Porque allá no podemos vivir por la inseguridad, el crimen organizado ha tomado el control, exigen pagos por derecho de piso y no hay empleo ni inversión. Por eso nos venimos a Coahuila”, compartió el gobernador.

Con este arranque, el programa “Mujeres Echadas Pa’ Delante” busca ofrecer a las mujeres coahuilenses nuevas oportunidades educativas y laborales, reforzando el compromiso de la administración estatal con la igualdad de género y el desarrollo integral de la mujer.