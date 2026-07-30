Coahuila: Recomiendan asegurar viviendas antes de salir de vacaciones

Entre las principales recomendaciones se encuentra cerrar parcialmente cortinas o persianas, de manera que desde el exterior no sea evidente que la casa se encuentra desocupada. También se sugiere avisar a un vecino, familiar o persona de confianza sobre la ausencia, para que pueda mantenerse atento ante cualquier situación.

Ante las salidas de familias durante el periodo vacacional, autoridades de Coahuila recomiendan adoptar medidas preventivas antes de abandonar la vivienda, con el propósito de reducir riesgos y evitar incidentes durante la ausencia de sus habitantes.

Otra de las medidas consiste en cerrar los suministros de gas y agua cuando sea posible, especialmente antes de ausencias prolongadas, para prevenir fugas, accidentes o inundaciones.

REFUERZAN MEDIDAS PARA DEJAR EL DOMICILIO SEGURO

Antes de salir, también se recomienda guardar objetos de valor en un sitio seguro y comprobar que todas las puertas y ventanas queden cerradas con llave.

Para disminuir riesgos de cortocircuitos, incendios o consumo innecesario de energía, es conveniente desconectar los aparatos eléctricos que no sean indispensables.

Asimismo, se aconseja sacar la basura antes de partir, con el objetivo de evitar malos olores y la presencia de insectos o animales.

En caso de contar con luces automáticas o algún sistema de alarma, se recomienda programarlos para que funcionen durante la ausencia. Estas medidas pueden contribuir a generar la apariencia de actividad en el domicilio y reforzar la seguridad.

La recomendación general es realizar una revisión de la vivienda antes de salir y verificar que los principales accesos, suministros e instalaciones queden en condiciones seguras.