Relevan a director de Seguridad Pública de General Cepeda

En su lugar fue designado Mario Jesús González, elemento de la Policía del Estado de Coahuila , quien recibió el nombramiento como nuevo director de Seguridad Pública del municipio.

GENERAL CEPEDA, COAH.- El Ayuntamiento de General Cepeda realizó el relevo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de que Adrián Montano Eliserio dejara el cargo que ocupó durante varios años.

La designación se realizó bajo el esquema de coordinación con el Mando Único Policial de Coahuila, con el propósito de mantener las acciones de seguridad y fortalecer la operación de la corporación municipal.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento, la salida de Montano Eliserio se derivó de instrucciones del Mando Único ante presuntas irregularidades, aunque no se detallaron públicamente los hechos específicos que habrían motivado el relevo.

CAMBIO EN LA DIRECCIÓN POLICIAL

La alcaldesa Mayra Ramos Rodríguez dio la bienvenida al nuevo responsable de la seguridad municipal y afirmó que su administración mantendrá la coordinación con las autoridades estatales para preservar la paz y el orden en General Cepeda.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en coordinación para mantener la seguridad, la paz y el orden en General Cepeda”, señaló la Presidenta Municipal al referirse al cambio en la corporación.

Ramos Rodríguez expresó su confianza en que González asumirá la nueva responsabilidad con compromiso hacia la población y le deseó éxito al frente de la Dirección de Seguridad Pública.

Tras dejar la corporación, Adrián Montano Eliserio recibió la invitación de la Alcaldesa para incorporarse al área de Protección Civil del municipio, por lo que su salida de la Dirección de Seguridad Pública no necesariamente representa su separación de la administración municipal.

Con el relevo, el Ayuntamiento busca mantener la coordinación entre la Policía Municipal y las corporaciones estatales, así como dar continuidad a las acciones encaminadas a preservar la seguridad de los habitantes de General Cepeda.