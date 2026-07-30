Intensifica EU retención de perfiles coahuilenses

De manera sistemática, los agentes fronterizos en Eagle Pass y Del Rio, Texas, detienen por varias horas a personas de interés para interrogarlas sobre temas sensibles para la seguridad gringa.

Autoridades de Estados Unidos intensificaron los operativos de retención para investigación de políticos, empresarios y agentes policiacos en la frontera con Coahuila .

La más reciente entrevista que agentes del FBI y de la DEA efectuaron, según registros, fue a un excomisionado estatal de Investigación que fue retenido por 8 horas para interrogarlo.

El exfuncionario policiaco estatal, luego de permanecer durante horas en el “cuartito”, fue regresado a Coahuila sin que al parecer tenga interés en visitar de nuevo Estados Unidos.

Agentes del CBP y de HSI mantienen una alerta permanente para detectar y retener a personajes identificados en carpetas de investigación y que pueden robustecer las averiguaciones.

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ALCANZA Y GANA

Todo parece indicar que el diputado federal Tony Castro no será el candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo.

El perfil político y la buena imagen del legislador local, Alberto Hurtado, genera simpatías al interior de la dirigencia nacional y ya adelantó a Castro en la preferencia electoral de la 4T.

El madrinazgo de la senadora Cecilia Guadiana es también un factor de peso para que el actual legislador local se anime a ir por la presidencia municipal saltillense.

Es evidente que Hurtado no le gana ni a las canicas a Javier Díaz, pero en cambio, por el simple hecho de ser candidato, se convertirá en regidor, como lo hizo su compañera, Ale Salazar.

Bien por él...

VALIOSA OPINIÓN

De acertado, calificó el legislador federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, el desempeño del alcalde sustituto de Torreón, Miguel Ángel Riquelme.

El diputado albiazul señaló que Riquelme Solís tiene experiencia y capacidad para poner orden a la ciudad lagunera.

Torres Cofiño destacó que el edil torreonense contribuirá también a mejorar el trabajo administrativo del ayuntamiento y dará fortaleza a la interlocución política regional.

Buen aval...

GUERRA VERDE

En tanto en Sabinas Morena y el PVEM elaboran una agenda conjunta con miras a ir juntos por la alcaldía con Chano Díaz como candidato, en Ramos Arizpe ambos partidos están en clara división.

Y el responsable de esta fractura, aseguran, es el empresario Gerardo Covarrubias, que trae ojeriza contra el liderazgo local del Verde Ecologista.

Y es que Gerardo quiere que Morena vaya sin alianzas a la elección de alcaldes en el 2027, porque espera ser el abanderado de este organismo político, como se lo tienen prometido.

El alcalde de Sabinas, Chano Díaz, está amarrado para la reelección y se mantienen las pláticas del Verde con Morena para definir una posible coalición.

En el tema ramosarizpense, la relación de ambos partidos opositores se tensa por la intervención de Covarrubias que, dicen, intenta dinamitar la alianza.

Gerardo lleva ventaja...