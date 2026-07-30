Restablecimiento del servicio de agua en Saltillo será gradual; podría tardar hasta tres días

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    Restablecimiento del servicio de agua en Saltillo será gradual; podría tardar hasta tres días
    Agsal concluyó la reparación de la línea de conducción y comenzó el proceso de llenado y presurización de la red para recuperar el suministro. ARCHIVO

Aguas de Saltillo informó que el servicio de agua potable se restablecerá de manera gradual en un periodo de 48 a 72 horas, tras concluir la reparación de la línea principal de conducción de la captación sur

Tras la avería registrada en la línea principal de conducción de la captación sur, Aguas de Saltillo (Agsal) informó que, aunque las labores de reparación concluyeron la noche de ayer alrededor de las 22:00 horas, el restablecimiento del flujo normal de agua en los hogares podría demorar entre 48 y 72 horas.

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La falla en la infraestructura provocó afectaciones significativas en el suministro de los sectores centro, sur y poniente de la ciudad.

Según el reporte oficial, a partir de la finalización de las maniobras de reparación, se inició el proceso de llenado y presurización de la red, lo que permitirá una recuperación progresiva del servicio.

Debido a la complejidad técnica de estabilizar la presión en las tuberías después de un paro total, Agsal advirtió que la normalización se reflejará de manera gradual durante los próximos dos a tres días.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, y considerando que la ciudad ha registrado temperaturas de hasta 32 grados centígrados, las autoridades emitieron recomendaciones y apoyos para la ciudadanía con el fin de hacer un uso responsable del agua. Se exhorta a los usuarios a racionar el agua que tengan almacenada en tinacos y cisternas durante este periodo de transición.

Además, indicaron que se cuenta con servicio gratuito de pipas para las colonias con mayor desabasto.

En las líneas de atención, los ciudadanos pueden solicitar apoyo o reportar incidencias a través del número 073 o al teléfono 844 480 1999.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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