Coahuila reduce casos de gusano barrenador; baja promedio diario a dos contagios

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    Coahuila reduce casos de gusano barrenador; baja promedio diario a dos contagios
    Las autoridades mantienen acciones de vigilancia y tratamiento para contener el gusano barrenador en Coahuila. IA

Coahuila registró 15 nuevos casos de gusano barrenador entre el 11 y el 17 de agosto, con un promedio de dos contagios diarios

Coahuila mantiene una tendencia favorable en la contención del gusano barrenador del ganado, al registrar una disminución en la aparición de nuevos casos durante la última semana. Entre el 11 y el 17 de agosto se contabilizaron 15 nuevos contagios, con lo que el acumulado estatal pasó de 240 a 255.

Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, informó que este comportamiento representa un promedio de dos casos diarios, por debajo de los tres a cuatro que se habían registrado anteriormente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refuerzan-en-progreso-coahuila-la-prevencion-contra-el-gusano-barrenador-BO22790331

Del total acumulado, los bovinos continúan concentrando la mayor cantidad de casos, al pasar de 114 a 119. En segundo lugar se encuentran los caninos, que aumentaron de 61 a 65, mientras que los equinos pasaron de 25 a 28.

También se reportaron incrementos entre caprinos, de 20 a 21 casos; porcinos, de cuatro a seis; mientras que los ovinos permanecieron en 12, los felinos en dos, los lepóridos —conejos— en uno y la fauna silvestre en un caso.

Además de la vigilancia de los animales, las autoridades estatales mantienen acciones de inspección, tratamiento y prevención para contener la propagación de la plaga. En este rubro, el número de animales revisados y atendidos aumentó de 177 mil 462 a 188 mil 230.

La cobertura territorial también se amplió durante la semana, al pasar de 4 mil 817 a 4 mil 934 predios visitados. Con estas labores, la Secretaría de Desarrollo Rural busca detectar oportunamente posibles casos y evitar que el gusano barrenador continúe extendiéndose entre el ganado y otras especies.

El funcionario estatal destacó que la reducción en el promedio de nuevos casos refleja un avance en las acciones de contención implementadas en Coahuila, aunque las labores de vigilancia y atención continúan en las distintas regiones del estado.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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