Refuerzan en Progreso, Coahuila, la prevención contra el gusano barrenador

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    Refuerzan en Progreso, Coahuila, la prevención contra el gusano barrenador
    Brigadas sanitarias inspeccionan al ganado de Progreso, Coahuila, para detectar heridas y prevenir el gusano barrenador. CORTESÍA

Brigadas de Senasica y autoridades estatales realizan inspecciones, curaciones y aplicación de larvicida sin costo para los productores

PROGRESO, COAH.- Autoridades municipales y brigadas especializadas mantienen activas las acciones preventivas contra el gusano barrenador del ganado en Progreso, Coahuila, mediante recorridos de inspección, atención de heridas y aplicación gratuita de tratamientos a los animales.

El alcalde Federico Quintanilla Arana informó que estas labores se realizan en coordinación con personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la vigilancia sanitaria entre los productores.

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Durante las jornadas, especialistas revisan los animales para detectar heridas que puedan convertirse en puntos de infestación. Cuando se localizan lesiones, son atendidas y curadas, además de aplicar larvicida como medida preventiva.

Las autoridades señalaron que las brigadas continuarán recorriendo diferentes sectores del municipio durante los próximos días, por lo que hicieron un llamado a los ganaderos para aprovechar este servicio y mantener una vigilancia constante de sus hatos.

Los productores que requieran la intervención de las brigadas pueden solicitar una visita y programar la atención a través del teléfono 861 110 0484.

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Quintanilla Arana destacó que la coordinación entre las autoridades sanitarias, el Gobierno de Coahuila y los productores es fundamental para mantener la vigilancia del ganado, reducir riesgos y proteger una de las actividades productivas de importancia para las familias de Progreso.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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