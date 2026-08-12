Refuerzan en Progreso, Coahuila, la prevención contra el gusano barrenador

PROGRESO, COAH.- Autoridades municipales y brigadas especializadas mantienen activas las acciones preventivas contra el gusano barrenador del ganado en Progreso, Coahuila, mediante recorridos de inspección, atención de heridas y aplicación gratuita de tratamientos a los animales. El alcalde Federico Quintanilla Arana informó que estas labores se realizan en coordinación con personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la vigilancia sanitaria entre los productores.

Durante las jornadas, especialistas revisan los animales para detectar heridas que puedan convertirse en puntos de infestación. Cuando se localizan lesiones, son atendidas y curadas, además de aplicar larvicida como medida preventiva. Las autoridades señalaron que las brigadas continuarán recorriendo diferentes sectores del municipio durante los próximos días, por lo que hicieron un llamado a los ganaderos para aprovechar este servicio y mantener una vigilancia constante de sus hatos. Los productores que requieran la intervención de las brigadas pueden solicitar una visita y programar la atención a través del teléfono 861 110 0484.

Quintanilla Arana destacó que la coordinación entre las autoridades sanitarias, el Gobierno de Coahuila y los productores es fundamental para mantener la vigilancia del ganado, reducir riesgos y proteger una de las actividades productivas de importancia para las familias de Progreso.

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