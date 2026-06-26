Coahuila registra primeros golpes de calor; prevén temperaturas de hasta 45 grados

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    Coahuila registra primeros golpes de calor; prevén temperaturas de hasta 45 grados
    La temporada de calor 2026 acumula 920 atenciones médicas y 30 defunciones relacionadas con las temperaturas extremas en el país. SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

El estado figura entre las seis entidades donde se pronostican máximas de entre 40 y 45 grados centígrados

Al corte del 24 de junio, Coahuila reportó oficialmente cuatro casos de golpe de calor en lo que va de la temporada. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una onda de calor mantendrá temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados centígrados, principalmente en el noroeste de la entidad.

El reporte explica que estas condiciones son generadas por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual mantiene un ambiente muy caluroso en los estados del norte y noroeste del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sequia-da-tregua-a-coahuila-desaparece-en-90-del-estado-NE21709015

A nivel nacional, la temporada de calor 2026, correspondiente al periodo de abril a junio, acumula 920 casos de atención médica y 30 defunciones asociadas a las altas temperaturas, lo que representa una letalidad de 3.26 por ciento. De las muertes registradas, 28 fueron por golpe de calor y dos por deshidratación.

Tabasco encabeza el número de casos con 138, seguido de Oaxaca con 86 y Jalisco con 78. En mortalidad, Baja California registra cinco fallecimientos; Tabasco, cuatro; mientras que Chiapas, Veracruz y Nayarit suman tres cada uno.

El SMN prevé que las temperaturas más extremas del país se registren en el noreste de Baja California y Sonora, donde podrían superar los 45 grados centígrados. En Coahuila, el pronóstico es de máximas de entre 40 y 45 grados.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan beber al menos dos litros de agua al día, evitar la exposición prolongada al sol, usar protector solar, gorra o sombrero, vestir ropa ligera y de colores claros, además de evitar consumir alimentos en la vía pública y mantener el lavado de manos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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