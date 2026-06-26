Coahuila registra primeros golpes de calor; prevén temperaturas de hasta 45 grados

El reporte explica que estas condiciones son generadas por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual mantiene un ambiente muy caluroso en los estados del norte y noroeste del país.

Al corte del 24 de junio, Coahuila reportó oficialmente cuatro casos de golpe de calor en lo que va de la temporada. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una onda de calor mantendrá temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados centígrados, principalmente en el noroeste de la entidad.

A nivel nacional, la temporada de calor 2026, correspondiente al periodo de abril a junio, acumula 920 casos de atención médica y 30 defunciones asociadas a las altas temperaturas, lo que representa una letalidad de 3.26 por ciento. De las muertes registradas, 28 fueron por golpe de calor y dos por deshidratación.

Tabasco encabeza el número de casos con 138, seguido de Oaxaca con 86 y Jalisco con 78. En mortalidad, Baja California registra cinco fallecimientos; Tabasco, cuatro; mientras que Chiapas, Veracruz y Nayarit suman tres cada uno.

El SMN prevé que las temperaturas más extremas del país se registren en el noreste de Baja California y Sonora, donde podrían superar los 45 grados centígrados. En Coahuila, el pronóstico es de máximas de entre 40 y 45 grados.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan beber al menos dos litros de agua al día, evitar la exposición prolongada al sol, usar protector solar, gorra o sombrero, vestir ropa ligera y de colores claros, además de evitar consumir alimentos en la vía pública y mantener el lavado de manos.