Tras más de año y medio, reabrirá EU frontera a ganado mexicano el 24 de agosto

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    Tras más de año y medio, reabrirá EU frontera a ganado mexicano el 24 de agosto
    Los envíos estarán sujetos al plan conjunto de acción y se mantendrá una revisión estricta. CUARTOSCURO

Informa Departamento de Agricultura de EU que el primer puerto que se abrirá es el Sonora-Arizona

A partir del próximo 24 de agosto, Estados Unidos reabrirá la frontera para el paso de ganado mexicano, tras más de año y medio de restricción, informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

“A partir del 24 de agosto de 2026, el USDA abrirá el puerto de entrada de Douglas, Arizona, que colinda con Sonora, para el comercio de ganado, e iniciará simultáneamente los pasos operativos necesarios para las aperturas posteriores en los puertos de Santa Teresa, Nuevo México, y Columbus, Nuevo México”, detalló el organismo estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/extiende-eu-cerco-de-comercio-bovino-tras-primer-caso-de-barrenador-en-chihuahua-IC22315591

Los envíos estarán sujetos al cumplimiento del Plan de Acción Conjunta y serán sometidos a una inspección en territorio estadounidense para evitar el paso de larvas de gusano barrenador, se detalló.

Brooke Rollins, titular del USDA, reconoció que el cierre por más de un año de la frontera fue una “medida difícil, pero necesaria”, para controlar la propagación de la mosca que deja la larva del gusano.

“Gracias al trabajo conjunto del gobierno federal, así como de los socios estatales, locales y de la industria, ahora es seguro reabrir el puerto de Douglas, Arizona, en 30 días para reanudar el movimiento de ganado que se ha practicado durante siglos”, acotó la funcionaria del Gobierno de Donald Trump.

El USDA reconoció que, si bien casos como Sonora y Chihuahua cuentan con una sólida infraestructura en salud animal, el resto del País no ha logrado mitigar la propagación del gusano barrenador.

“Sonora y Chihuahua se consideran los estados mexicanos de menor riesgo de contraer la mosca barrenadora del Nuevo Mundo debido a sus sólidos y bien establecidos programas de inspección y a su distancia geográfica del sur de México, donde se concentra la mayoría de los casos”, se detalló.

El USDA advirtió que, además de que el calendario de apertura será flexible, los envíos podrán suspenderse nuevamente si se identifican mayores riesgos sobre Chihuahua y Sonora.

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