Saltillo, en la mira de FGR por huachicol: acapara acciones por delitos de hidrocarburos

La estadística de incidencia arroja que Saltillo es el municipio de Coahuila donde más actividad relacionada con el “huachicol” se ha registrado en los primeros meses del 2026, pues es el lugar donde se ha decomisado más volumen de hidrocarburo, más detenciones, y también más traslado.

Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), además de las recientes investigaciones que se han realizado en Coahuila por huachicol fiscal, también existen otras indagatorias de las que han derivado cateos, decomisos y personas detenidas por ilícitos similares, la mayoría en el municipio de Saltillo.

Mientras que los delitos de huachicol fiscal están siendo investigados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por otro lado, la delegación de la FGR en Coahuila está investigando otras violaciones a Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que incluyen robo, traslado, almacenamiento y extracción ilegal de los refinados.

De acuerdo con los datos de la FGR, entre enero y julio de 2026, se han realizado al menos 10 cateos por investigaciones relacionadas con delitos en torno a hidrocarburos.

Estos cateos se derivan de investigaciones por delitos como el resguardo ilícito de hidrocarburos, donde se incluyen establecimientos formales y otros puntos de resguardo que pueden incluir hidrocarburos extraídos de tomas clandestinas.

De estos 10 cateos, al menos cinco se han realizado en Saltillo, cuatro en Torreón y uno más en Piedras Negras.

Del total de las operaciones de combate al huachicol, la FGR notificó que se han asegurado cinco millones 658 mil litros de hidrocarburos en la entidad.

En decomiso de hidrocarburos ilegales, Saltillo sigue siendo el municipio de Coahuila con mayor volumen, con un total de cinco millones 153 mil litros asegurados, mientras que otros 440 mil litros fueron en Torreón, otros 60 mil litros en Piedras, y otros cuatro mil 220 litros en Sabinas.

Además, la delegación Coahuila ha realizado 16 procedimientos de aseguramiento de hidrocarburos que eran trasladados de forma ilegal en las calles y carreteras del Estado, de los cuales 10 fueron en Saltillo, tres fueron en Torreón, dos en Piedras Negras y uno en Sabinas.

Finalmente, la autoridad federal confirmó que se ha registrado la detención de 24 personas que han derivado como señaladas de estos ilícitos, de las cuales 13 fueron detenidas en Saltillo, cinco en Piedras Negras, cinco en Torreón y una en Sabinas.

En la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo -acusado de liderar una red de contrabando de combustible ilegal-, figura Coahuila, pues el caso se vincula al aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo ocurrido en julio de 2025 en la Región Sureste de este estado.