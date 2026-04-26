Coahuila: San Buenaventura prepara festejo masivo por el Día del Niño
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El horario de inicio está programado a las 4:00 de la tarde
SAN BUENAVENTURA, COAH.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura anunció los preparativos para la celebración del Día del Niño, evento que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de abril en las instalaciones de la Unidad Deportiva local, a partir de las 16:00 horas.
De acuerdo con las autoridades, se prevé la asistencia de cientos de familias que podrán disfrutar de una jornada diseñada especialmente para las niñas y niños del municipio, con actividades recreativas, sorpresas y un ambiente seguro y familiar.
El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que esta celebración tiene como objetivo fortalecer el tejido social y fomentar espacios de convivencia sana. Señaló que la logística ya se encuentra lista para garantizar una experiencia memorable para la población infantil.
Asimismo, se informó que el acceso será completamente gratuito, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir puntualmente para aprovechar las actividades programadas desde el inicio del evento.
Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró la invitación a la población para sumarse a esta celebración, que busca consolidarse como uno de los festejos más relevantes de la temporada para la niñez de la región.