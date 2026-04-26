Coahuila: San Buenaventura prepara festejo masivo por el Día del Niño

SAN BUENAVENTURA, COAH.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura anunció los preparativos para la celebración del Día del Niño, evento que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de abril en las instalaciones de la Unidad Deportiva local, a partir de las 16:00 horas.

De acuerdo con las autoridades, se prevé la asistencia de cientos de familias que podrán disfrutar de una jornada diseñada especialmente para las niñas y niños del municipio, con actividades recreativas, sorpresas y un ambiente seguro y familiar.