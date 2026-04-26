Coahuila: San Buenaventura prepara festejo masivo por el Día del Niño

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Coahuila
/ 26 abril 2026
    Coahuila: San Buenaventura prepara festejo masivo por el Día del Niño
    Habrá actividades recreativas, sorpresas y regalos para niñas y niños. CORTESÍA

El horario de inicio está programado a las 4:00 de la tarde

SAN BUENAVENTURA, COAH.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura anunció los preparativos para la celebración del Día del Niño, evento que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de abril en las instalaciones de la Unidad Deportiva local, a partir de las 16:00 horas.

De acuerdo con las autoridades, se prevé la asistencia de cientos de familias que podrán disfrutar de una jornada diseñada especialmente para las niñas y niños del municipio, con actividades recreativas, sorpresas y un ambiente seguro y familiar.

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El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que esta celebración tiene como objetivo fortalecer el tejido social y fomentar espacios de convivencia sana. Señaló que la logística ya se encuentra lista para garantizar una experiencia memorable para la población infantil.

Asimismo, se informó que el acceso será completamente gratuito, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir puntualmente para aprovechar las actividades programadas desde el inicio del evento.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró la invitación a la población para sumarse a esta celebración, que busca consolidarse como uno de los festejos más relevantes de la temporada para la niñez de la región.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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