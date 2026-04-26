Llevan servicios médicos gratuitos a la Ruta Recreativa de Saltillo

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Saltillo
/ 26 abril 2026
    Llevan servicios médicos gratuitos a la Ruta Recreativa de Saltillo
    Personal médico realizó pruebas rápidas a asistentes durante la jornada “Ruta por la Salud” en la Ruta Recreativa. CORTESÍA

La jornada amplió la atención más allá de la vacunación e incluyó servicios preventivos como salud visual, dental y toma de glucosa

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, encabezó este domingo la jornada “Ruta por la Salud” en la explanada del Ateneo Fuente, donde se ofrecieron servicios médicos gratuitos a personas que acudieron a la Ruta Recreativa.

La actividad se instaló como una extensión de los módulos que cada fin de semana operan en este espacio, pero con una oferta más amplia de atención preventiva, luego de solicitudes hechas por la propia ciudadanía.

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“La verdad es un tema que la misma ciudadanía en la ruta recreativa nos había estado comentando porque nosotros tenemos módulos de vacunación todos los domingos”, señaló.

En la jornada participaron el DIF Saltillo, el servicio médico municipal, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Cruz Roja y médicos del sector privado, quienes instalaron distintos puntos de atención.

Entre los servicios disponibles hubo exámenes de la vista, atención dental, toma de presión arterial y glucosa, así como el programa “Amor en Movimiento”, enfocado en la entrega de aparatos auditivos.

“Pusimos diferentes stands; nos comentaban de que qué bueno que se traen este tipo de servicios en beneficio de la ciudadanía”, comentó sobre la respuesta de los asistentes.

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Durante el recorrido por los módulos, indicó que este tipo de actividades buscan reforzar la prevención en salud entre personas de todas las edades que acuden a este espacio los domingos.

“Creo que al final de cuentas son servicios muy importantes en beneficio de la comunidad y vamos a seguir haciendo este tipo de acciones en lo que resta del año”, agregó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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