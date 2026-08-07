Coahuila se alista para exportar hasta 260 mil cabezas de ganado por la frontera norte

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    Coahuila se alista para exportar hasta 260 mil cabezas de ganado por la frontera norte
    Los productores ganaderos de Coahuila confían en que pronto se abra la frontera del Estado para la exportación hacia Estados Unidos. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Tamaulipas y Durango utilizarán los cruces fronterizos del Estado para comercializar su producción ganadera

GUERRERO, COAH.- La entidad tiene listos sus puntos de inspección para retomar la exportación de ganado hacia Estados Unidos, en un esquema que podría movilizar hasta 260 mil cabezas anuales provenientes de Coahuila, Tamaulipas y Durango. La reapertura dependerá del éxito del protocolo sanitario que se pondrá a prueba en Sonora.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor, explicó que la decisión corresponde al Gobierno estadounidense.

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El primer paso será evaluar el funcionamiento del protocolo en Douglas, Arizona, donde se dará seguimiento al ganado sonorense desde su salida de México hasta su llegada a las engordas en EE. UU.

Sonora fue elegido para esta etapa inicial por sus condiciones sanitarias y climáticas, así como por su historial frente al gusano barrenador. Si el esquema funciona sin contratiempos, se abrirán cruces en Chihuahua y, finalmente, en Texas, el destino más esperado por los productores del noreste mexicano.

‘COAHUILA ESTÁ LISTO’

Piedras Negras cuenta con su Puerto de Inspección Federal (PIF) y Ciudad Acuña con un punto de inspección estadounidense habilitado. Además, ya existe el memorándum de entendimiento necesario, por lo que no falta documentación para iniciar operaciones en cuanto se autorice la reapertura.

La estrategia no será exclusiva de Coahuila. El Gobierno Estatal trabaja junto con Tamaulipas y Durango, estados que también utilizarían los cruces coahuilenses para colocar su ganado en el mercado estadounidense. En conjunto, se estima movilizar unas 260 mil cabezas al año, volumen comparable o superior al que actualmente representa Sonora.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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