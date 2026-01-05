Coahuila: Se disparan al doble los sismos en 2025; alcanzan magnitud de 4.9

Coahuila
/ 5 enero 2026
    Coahuila: Se disparan al doble los sismos en 2025; alcanzan magnitud de 4.9
    La actividad sísmica aceleró en el último año en Coahuila, sobre todo en la Región Carbonífera. Foto: Especial

Múzquiz y San Buenaventura fueron el epicentro de 30 de 38 de estos movimientos telúricos

En Coahuila, los sismos se dispararon al doble en el último año, de acuerdo con registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el catálogo de sismos del organismo, entre enero y diciembre de 2025 se contabilizaron 38 movimientos telúricos en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Se dispara la actividad sísmica de Coahuila en solo cinco años

Esta cifra representa el doble de la actividad registrada en el mismo periodo de 2024, año en el que se documentaron 19 sismos en territorio coahuilense.

Si bien la mayoría de los eventos sísmicos ocurridos en 2025 fueron de baja intensidad, se reportaron algunos movimientos que superaron los promedios de años anteriores. Uno de los más relevantes se registró el 4 de junio en el municipio de Múzquiz, con una magnitud de 4.9.

$!La Región Sureste de Coahuila reportó 8 de los 38 municipios que se registraron.
La Región Sureste de Coahuila reportó 8 de los 38 municipios que se registraron.

Esta magnitud fue 1.5 menor que la registrada el pasado 2 de enero en la Ciudad de México, donde un sismo de 6.5 provocó diversos daños en estructuras.

TE PUEDE INTERESAR: Tiembla en Coahuila: el sábado en Ramos Arizpe y domingo en Múzquiz

Otros sismos de magnitud similar ocurrieron el 6 de junio de 2025, también en Múzquiz, con intensidades de 4.4 y 4.5. Asimismo, el último evento del año y el cuarto de mayor magnitud fue registrado el 8 de noviembre, con 4.3, nuevamente en ese municipio.

Múzquiz fue el municipio con mayor número de movimientos telúricos durante 2025, al concentrar 19 registros. Le siguieron San Buenaventura, con 11; Saltillo, con cinco; Ramos Arizpe, con dos, y Parras de la Fuente, con un sismo.

