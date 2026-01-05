Coahuila: Se disparan al doble los sismos en 2025; alcanzan magnitud de 4.9

En Coahuila, los sismos se dispararon al doble en el último año, de acuerdo con registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el catálogo de sismos del organismo, entre enero y diciembre de 2025 se contabilizaron 38 movimientos telúricos en la entidad.

Esta cifra representa el doble de la actividad registrada en el mismo periodo de 2024, año en el que se documentaron 19 sismos en territorio coahuilense.

Si bien la mayoría de los eventos sísmicos ocurridos en 2025 fueron de baja intensidad, se reportaron algunos movimientos que superaron los promedios de años anteriores. Uno de los más relevantes se registró el 4 de junio en el municipio de Múzquiz, con una magnitud de 4.9.