Coahuila: se ‘estancan’ investigaciones por megafraude de Yox Holding

Las víctimas del megafraude de Yox Holding que se registraron en Coahuila, siguen a la espera de novedades sobre el caso, pues hasta la fecha, no hay indicios ni fechas que prometan que el dinero que invirtieron volverá a sus bolsillos.

“La denuncia se hizo a través de un despacho jurídico, ellos llevan el caso y lo que me han informado es que sigue el proceso, nada más. No hay mucho avance en Coahuila, no sé si en Jalisco o Durango donde estaban el corporativo y sus oficinas se esté moviendo más rápido”, dijo una de las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: megafraude de Yox Holding supera los mil millones de pesos

Otra de las víctimas quien perdió por lo menos tres millones de pesos en las inversiones, también reiteró que las autoridades no les han dado ninguna novedad respecto a las denuncias que empezaron a interponer entre los meses de enero y febrero y que tuvieron que ratificar y hacer aporte de una serie de pruebas.

Se sabe que muchos de los afectados contrataron a un despacho para representar sus denuncias por el delito de fraude contra la firma y su director general, Carlos Lazo, quien es buscado por las autoridades.