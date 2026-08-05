Coahuila se suma a jornada de reforestación nacional; sembararán en la Sierra de Arteaga 50 mil semillas de pino

El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Conferencia del Pueblo, al presentar el programa nacional que se desarrollará de manera simultánea en distintas entidades del País este domingo 9 de agosto, para fortalecer la conservación y recuperación de los ecosistemas.

Coahuila se sumará a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con acciones en el municipio de Arteaga , donde serán dispersadas 50 mil semillas de pino en cinco hectáreas de la Sierra de Arteaga, como parte de una estrategia para contribuir a la recuperación de áreas forestales.

En Coahuila, las actividades se concentrarán en la Sierra de Arteaga y contemplan la utilización de semillas de Pinus cembroides y Pinus greggii, especies consideradas dentro de las acciones de regeneración de la cobertura forestal.

ESTRATEGIA NACIONAL

La jornada contará con la participación coordinada de las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente, Bienestar, Defensa y Marina, además de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y otras instituciones relacionadas con la protección y conservación de los recursos naturales.

El programa busca contribuir a la restauración de ecosistemas y recuperación de zonas forestales, además de promover la participación de comunidades y sociedad en labores de conservación ambiental.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, informó que la Jornada Nacional de Reforestación 2026 se llevará a cabo en los 32 estados del País, con acciones en 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios.

En total, se prevé intervenir 32 mil 184 hectáreas y contar con la participación de 235 mil 97 personas, quienes trabajarán en la plantación de 6.6 millones de árboles y plantas.

La estrategia también contempla el uso de drones como parte de las labores de dispersión de semillas y apoyo a las acciones de restauración forestal.