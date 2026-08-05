Reanudan operación del pozo 27R; se regularizará el abasto en tres sectores de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Reanudan operación del pozo 27R; se regularizará el abasto en tres sectores de Torreón
    Personal técnico del Simas Torreón concluyó los trabajos de rehabilitación en la bomba 27R ubicada en la colonia Fidel Velázquez. SANDRA GÓMEZ

Luego de nueve días de labores ininterrumpidas de mantenimiento y reparación, Simas reintegró a la red la bomba de la colonia Fidel Velázquez

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón dio a conocer que a las 03:00 horas de este miércoles 5 de agosto quedó reinstalada la bomba 27R, localizada en la colonia Fidel Velázquez, tras completarse nueve jornadas continuas de intervención técnica.

El pozo aporta un flujo de 35 litros por segundo para brindar servicio a las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis y Las Lomas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pierde-mexico-204-mil-hectareas-forestales-al-ano-por-ganaderia-y-construccion-AC22644848

Los trabajos incluyeron la corrección de cinco fallas estructurales dentro de la perforación, así como el servicio general al motor e instalación de bomba, columna y componentes completamente nuevos para asegurar el funcionamiento óptimo del equipo.

El titular del organismo descentralizado, Xavier Alain Herrera Arroyo, detalló que el deterioro detectado en el ademe del pozo hizo necesario prolongar las maniobras de reparación, priorizando una solución integral y duradera para los usuarios.

El funcionario precisó que la presión en el servicio irá aumentando paulatinamente durante el transcurso de la jornada, a medida que las tuberías principales recuperen su nivel operativo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/estadounidense-presunto-multihomicida-de-la-espinoza-mireles-llevaba-meses-viviendo-en-saltillo-vecinos-BD22650616

Asimismo, la paramunicipal destacó que la puesta en marcha de esta fuente de abastecimiento responde al compromiso de solucionar los desabastos temporales y consolidar la infraestructura de agua en la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas
AGUA TRATADA

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Montado en su macho

Montado en su macho
true

Cuando los jilgueros de la ubre cantan sobre cenizas ajenas
true

POLITICÓN: De la promesa al engaño, Morena da luz verde a reelección porque nunca cambiaron sus estatutos

En 1934 adoptó el nombre de Botica Recio y se trasladó al inmueble que ocupa actualmente sobre Venustiano Carranza.

Botica Recio, 127 años de ser un remedio para las familias de Saltillo
Ana Laura de León Morín y Emmanuel Montero Gómez fueron recordados por colegas y organizaciones fotográficas por el legado que dejaron en el gremio.

‘Su legado seguirá inspirando a generaciones de fotógrafos’: redes despiden a familia víctima de ataque en Saltillo
El Tri Femenil buscará ante Colombia su cuarto oro consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

México Femenil vence a El Salvador y avanza a la Final de los Juegos Centroamericanos 2026
Las autoridades arrestaron posteriormente a Basin por dos cargos de amenazas terroristas en primer grado. Su fianza se fijó en un millón de dólares.

¿Quién es Kirill Basin? Candidato demócrata al Congreso de Hawái arrestado tras un altercado en la playa
Rusia ha lanzado decenas de misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania desde finales de 2023.

Una intimidante unidad de misiles norcoreana se despliega en Rusia para la guerra en Ucrania