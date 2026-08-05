Reanudan operación del pozo 27R; se regularizará el abasto en tres sectores de Torreón
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Luego de nueve días de labores ininterrumpidas de mantenimiento y reparación, Simas reintegró a la red la bomba de la colonia Fidel Velázquez
TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón dio a conocer que a las 03:00 horas de este miércoles 5 de agosto quedó reinstalada la bomba 27R, localizada en la colonia Fidel Velázquez, tras completarse nueve jornadas continuas de intervención técnica.
El pozo aporta un flujo de 35 litros por segundo para brindar servicio a las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis y Las Lomas.
Los trabajos incluyeron la corrección de cinco fallas estructurales dentro de la perforación, así como el servicio general al motor e instalación de bomba, columna y componentes completamente nuevos para asegurar el funcionamiento óptimo del equipo.
El titular del organismo descentralizado, Xavier Alain Herrera Arroyo, detalló que el deterioro detectado en el ademe del pozo hizo necesario prolongar las maniobras de reparación, priorizando una solución integral y duradera para los usuarios.
El funcionario precisó que la presión en el servicio irá aumentando paulatinamente durante el transcurso de la jornada, a medida que las tuberías principales recuperen su nivel operativo.
Asimismo, la paramunicipal destacó que la puesta en marcha de esta fuente de abastecimiento responde al compromiso de solucionar los desabastos temporales y consolidar la infraestructura de agua en la ciudad.