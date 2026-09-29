Coahuila se ubica en cuarto lugar nacional con menor porcentaje de discapacidad

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    Coahuila se ubica en cuarto lugar nacional con menor porcentaje de discapacidad
    En Coahuila se contabilizan 137 mil personas con discapacidad severa, de acuerdo con los datos presentados por la dependencia. DIF

Coahuila registra una prevalencia de discapacidad de 4%, según datos recientes del INEGI

En Coahuila existen casi 500 mil personas que viven con alguna condición de discapacidad, limitación física o condición de salud mental, de acuerdo con el análisis de los recientes datos del INEGI presentados por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado.

El titular de la dependencia, Enrique Martínez y Morales, precisó que dentro de este universo se contabilizan 137 mil personas con discapacidad severa —visual, auditiva o motriz—, lo que representa un ligero incremento en términos absolutos respecto a las 134 mil registradas hace cinco años.

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Pese al aumento en cifras absolutas, el funcionario explicó que, en términos relativos, la prevalencia de la discapacidad disminuyó del 4.6% al 4% de la población total en la entidad durante el mismo periodo.

“Estamos en el cuarto lugar con menor cantidad de personas con discapacidad, lo cual habla, pues, de políticas públicas eficientes para combatirla, para prevenirla sobre todo”, afirmó Martínez y Morales, quien detalló que el 50% de los casos son adquiridos principalmente por la edad y padecimientos como la diabetes.

Para atender las necesidades de este sector, la secretaría trabaja de manera coordinada con el DIF Estatal —encabezado por la ingeniera Liliana Salinas—, la Secretaría de Salud, la SEP, la Universidad Autónoma de Coahuila y la sociedad civil.

“Es una cruzada donde participan otras dependencias. Ayer estuvimos en la Facultad de Medicina llevando la lengua de señas mexicana a todos los estudiantes”, destacó el secretario sobre las acciones formativas que realizan en el estado.

En cuanto a los indicadores de marginación y pobreza, Martínez y Morales señaló que los datos censales y de la ENIGH permiten ubicar las carencias en cada municipio para realizar intervenciones directas.

“Te puedo adelantar que tuvimos una mejora notable en el nivel estatal: prácticamente el 99.8% de la población tiene electricidad, agua potable se incrementó al 94.8% y en drenaje sanitario ya prácticamente levantamos bandera blanca”, concluyó el funcionario.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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