DIF Coahuila refuerza infraestructura e inclusión laboral para personas con discapacidad

Así lo dio a conocer Liliana Salinas, presidenta honoraria de la institución, quien destacó que el objetivo central es visibilizar las condiciones de este sector de la población para garantizar una mejor calidad de vida a través del trabajo coordinado.

El Sistema DIF Coahuila ha destinado inversiones constantes en infraestructura y capacitación durante el último año, abarcando desde unidades de transporte hasta la remodelación de centros de rehabilitación estatales y municipales.

“Tenemos que visibilizar a todas nuestras personas que tienen alguna discapacidad o condición para mejorar entre todo su calidad de vida y sobre todo... tenemos que cambiar el chip de los coahuilenses”, señaló Salinas sobre la empatía social necesaria.

Agregó que pequeñas acciones cotidianas pueden marcar la diferencia para facilitar la movilidad diaria y fomentar la inclusión comunitaria desde la infancia en las aulas de clase.

ALIANZAS CON LA IP

En materia de inclusión laboral, la titular del DIF explicó que se mantiene una estrecha vinculación con empresas de la región para derribar prejuicios sobre la contratación de personas con discapacidad.

“Aquí lo importante es quitar los miedos. Yo creo que a veces en este tema, lo que hay son miedos del cómo tratar, del cómo manejarnos con cada una de estas personas dependiendo de su discapacidad”, afirmó respecto a la apertura empresarial.

Detalló que cuando una persona cuenta con una discapacidad motora, visual o auditiva, suele desarrollar otras destrezas que enriquecen su desempeño laboral dentro de las corporaciones.

Salinas enfatizó que la inclusión laboral implica igualdad de compromisos y responsabilidades para los trabajadores, adaptando adecuadamente el entorno físico a sus necesidades de movilidad.

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN SOCIAL

Asimismo, la presidenta del organismo anunció un ciclo de conferencias impartidas por especialistas en inclusión, además de talleres enfocados en erradicar la violencia y construir entornos de paz.

En otros rubros de atención social, Salinas detalló el trabajo en favor de la erradicación del embarazo infantil y adolescente a través de iniciativas conjuntas que brindan un acompañamiento integral.

“Traemos el programa Mamá por ti, en el que estamos muy cercanas a todas estas niñas madres, porque son lo que son, son niñas... realmente hemos disminuido mucho en Coahuila, si hablamos del 2014 para acá... como un 60%”, subrayó.

Explicó que actualmente alrededor de 54 jóvenes madres reciben apoyo en salud y fortalecimiento socioemocional, recibiendo además una cartilla de seguimiento médico y ayuda en especie.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a reforzar la prevención para evitar que las jóvenes trunquen sus metas personales o caigan en problemáticas de adicción en la entidad.