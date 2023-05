Coahuila, segundo estado más afectado por recortes federales

Entre las entidades más “maltratadas” en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 sobresale Coahuila en el segundo lugar con una “mayor variación negativa”, y un impacto en las finanzas públicas que al primer trimestre supera los mil millones de pesos, con base en los recortes en diferentes rubros.

Un análisis de las finanzas de los estados, realizado para la Cámara de Diputados con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al primer trimestre del 2023, revela que en comparación con el año anterior, 2022, Coahuila es la segunda entidad con mayor afectación en sus finanzas, y el primer lugar lo tiene la Ciudad de México.

“Las asignaciones efectivamente pagadas, comparadas con los recursos calendarizados de los Ramos 28, 33 y 25 al primer trimestre de 2023, fueron menores en todos los estados; sin embargo, la Ciudad de México y Coahuila sobresalen como la mayor variación negativa”, explica el informe que se presentó ante legisladores.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, confirmó recientemente en declaraciones que, en tan sólo dos recortes al presupuesto federal, en lo que se refiere a asignaciones para Coahuila, fueron más de mil millones de pesos los que dejaron de llegar a la entidad para diferentes rubros.

El Gobierno federal ha realizado diferentes recortes al presupuesto de Coahuila desde el 2019; esto, de acuerdo con explicaciones de expertos, se debe a su baja recaudación y una proyección más alta y metas recaudatorias que no se pueden cumplir por el entorno económico.

Sin embargo, otros factores que influyen son que la mayor parte del gasto proyectado en el presupuesto federal se destina a entidades del centro y sur del país, así como a las obras prioritarias programadas por la Presidencia de la República, provocando que casi la mitad de los estados tenga menos ingresos que el año pasado, en términos reales.

En lo que se refiere al gasto federalizado, Coahuila recibió en el 2022, al mes de marzo, 12 mil 118.3 millones de pesos, mientras que en el mismo período de 2023, ha recaudado 12 mil 970 millones de pesos, lo que en términos financieros significa una variación real con retroceso del -0.4 por ciento.

MENOS DINERO PARA SALUD

Sin embargo, por rubro, a Coahuila le han tocado menos recursos entre los 32 estados del país, de acuerdo con el análisis financiero entregado a los legisladores federales para su conocimiento.

Por ejemplo, en la tasa de crecimiento real de participaciones pagadas al estado de Coahuila en el período de enero a marzo del 2023, comparado con el 2022, el estado tiene un -3 por ciento.

Pero en lo que refiere al Gasto Federalizado de Provisiones Salariales y Económicas, pagadas al mes de marzo de 2023, es donde está la mayor disminución para la entidad, porque la baja es de -80.8 por ciento, comparado con lo recibido en el 2022.

Otro rubro en donde el golpe ha sido mayor es en Recursos para Salud Pública; aquí los ingresos para el estado disminuyeron un -33.2 por ciento, en el período del primer trimestre de 2023, comparado también con el 2022.

El dinero de Salud que no llegó corresponde principalmente a los programas de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, es decir, quienes no tienen un servicio médico como el IMSS o el ISSSTE, por no contar con una relación laboral formal.

Sumando Participaciones y Aportaciones Federales calendarizadas o programadas, contra lo que realmente llegó al estado, al primer trimestre del 2023, Coahuila tuvo una disminución del -10.1 por ciento.

Lo anterior quiere decir que el Presupuesto de Egresos de la Federación programó mucho más de lo que realmente podía recaudar y cumplir con repartir a las entidades del país, tal y como lo habían advertido expertos a finales del año pasado.

En síntesis, de todos los rubros del Gasto Federalizado, los únicos que tuvieron un crecimiento al primer trimestre de 2023 fueron las Aportaciones Federales, con un 4.4 por ciento y los Convenios de Descentralización y Reasignación con un 10 por ciento, esto comparado con el mismo período del año anterior.