Coahuila: Seis viudas de mineros de Pasta de Conchos han muerto en la sala de espera de la justicia

En medio de una larga espera por la justicia, al menos seis viudas de los mineros de Pasta de Conchos, en la Región Carbonífera de Coahuila, han partido de este mundo sin que hubiera un gobierno que fincara responsabilidades por el caso, y sin que el rescate que les prometieron desde hace 18 años haya concluido.

Durante el aniversario luctuoso número 18 de las víctimas de Pasta de Conchos, la Organización de Familiares quien ha impulsado la lucha por la justicia de los mineros de la Región Carbonífera de Coahuila, dio a conocer la noticia de que otra viuda más falleció el pasado domingo.

“Con mucha tristeza y pena les informamos que falleció Alicia Pecina Carrizales viuda de Jorge de Hoyos, minero aún atrapado en Pasta de Conchos. Ella luchó y esperó 18 años a que le entregaran los restos de su esposo”, reveló la Organización.

A Alicia, quien radicaba cerca de la Región Carbonífera, la recuerdan un poco distante en los últimos años, toda vez que aseguraba que el dolor sobre el caso era muy difícil de sobrellevar, además de que sus complicaciones de salud ya venían presentándose con más constancia.

La última vez que Elvira Martínez, viuda de Vladimir Muñoz se encontró con Alicia, fue durante una de las reuniones que familiares sostuvieron con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social previas a que el Gobierno Federal actual aceptara la propuesta del nuevo rescate que después de 3 años, apenas tiene un 46 por ciento de avance.

“Ella estaba un poco distante en los últimos años. Nos decía que era algo que le era muy difícil sobre llevar. Ella decía: ‘esto me causa mucho dolor, estar a diario o frecuentemente hablando de esto’”, dice Elvira Martínez.

“Es muy triste y sobre todo en la fecha. Cuando me dieron la noticia, me puse a pensar: válgame, ya son 18 años. La tristeza que aún se apodera de uno y ver que no hay respuesta de las autoridades y que no encuentra uno la justicia que debe haber, te va deteriorando”, dice.

Aunque esta vez se trató de Alicia, Elvira Martínez asegura que esto ya ha pasado en cinco ocasiones más, y dice que si bien el tiempo no perdona a ninguna persona en general, la tristeza y la expectativa son factores importantes para que la salud se vea mayormente afectada en quienes han pasado por algún delito o violación a sus derechos humanos, como es el caso.

“Y no solo es este caso de Pasta de Conchos, vemos a las familias de personas desaparecidas. El caso de Ayotzinapa, ver cómo algunos papás ya han partido y que no se encuentra la justicia”, dice.

Tan solo entre las viudas, se encuentran otras mujeres además de Alicia, como son Martha López, Norma Vitela, Elizabeth Zermeño, Rafaela Castañeda e Hilda Santos Múzquiz.

“Ya llevamos 18 años y surge la pregunta: ¿cuánto tiempo más llegaré a estar para verlo? Es algo a lo que le apuestan: al tiempo. Quieren que la gente se canse y desista”, dice Elvira Martínez.

Sin embargo, Elvira recuerda que aunque las viudas son quienes han sido tomadas como víctimas por parte del Gobierno, en la lucha también han existido padres quienes han formado parte de este movimiento para darle verdad a la muerte de sus hijos.

“Para el Gobierno quien importaba solo son las viudas, y sin embargo, también son víctimas y lucharon. Con la partida de ellas, también se han ido papás, hermanos e incluso hijos. Entre ellos están Raúl Villasana, Raymundo Ruiz, Roberto Guerrero, Domingo Martínez, por mencionar algunos”, dice.

Al respecto, Elvira asegura que aunque las posibilidades de que el caso concluya en un buen puerto son casi nulas para el término de esta administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, dijo que el funcionariado debe ser claro y no optar por agotar el tiempo.

“Que no nos mientan, que no jueguen con las familias. Que se pongan la mano en el corazón y ya resuelvan este caso, aunque sé que hablar de justicia y fincar responsabilidades no se verá en este sexenio”, expresó.

Elvira, reiteró que el rescate ha sido exigido por las familias toda vez que esta acción sería la primera parte de lo que se pretende que sea la conclusión de la historia.

“Con el rescate se pide lo demás. ¿Qué pasó? ¿Murieron en la explosión o murieron esperando ser rescatado? Después de ahí, quiénes son los responsabilidades y se finquen las responsabilidades. Que sí sabemos”, dijo.