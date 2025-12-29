Coahuila: Separan a 3 policías estatales de su cargo por extorsión a paisano (VIDEO)

Tres elementos de la Policía Estatal de Coahuila fueron separados de sus funciones por presuntos hechos de corrupción, tras ser captados en videos presuntamente extorsionando a un automovilista proveniente de Estados Unidos.

En videos publicados en la red social TikTok, se observa a un automovilista que dice ser residente del estado de Minnesota, Estados Unidos, y dirigirse al estado de Morelos. En ese trayecto, es abordado en el filtro de seguridad de la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Ramos Arizpe.

Uno de los oficiales le dice al automovilista que porta en su vehículo placas de Estados Unidos cuando la unidad es mexicana, lo que constituye un delito, por lo que tendría que pagar cerca de 25 mil pesos para solucionarlo tomando en cuenta el costo de la grúa y el corralón.