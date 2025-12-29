Coahuila: Separan a 3 policías estatales de su cargo por extorsión a paisano (VIDEO)

Coahuila
/ 29 diciembre 2025
    Coahuila: Separan a 3 policías estatales de su cargo por extorsión a paisano (VIDEO)
    La Secretaría de Seguridad estatal detalló que los hechos ocurrieron el pasado 30 de noviembre. FOTO: TOMADA DE VIDEO

Abren investigación ante videos en filtro de seguridad de Ramos Arizpe, mientras piden ‘moche’ a automovilista proveniente de Estados Unidos

Tres elementos de la Policía Estatal de Coahuila fueron separados de sus funciones por presuntos hechos de corrupción, tras ser captados en videos presuntamente extorsionando a un automovilista proveniente de Estados Unidos.

En videos publicados en la red social TikTok, se observa a un automovilista que dice ser residente del estado de Minnesota, Estados Unidos, y dirigirse al estado de Morelos. En ese trayecto, es abordado en el filtro de seguridad de la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Ramos Arizpe.

Uno de los oficiales le dice al automovilista que porta en su vehículo placas de Estados Unidos cuando la unidad es mexicana, lo que constituye un delito, por lo que tendría que pagar cerca de 25 mil pesos para solucionarlo tomando en cuenta el costo de la grúa y el corralón.

Luego, el oficial deja entrever que se pueden arreglar de otro modo, a lo que el automovilista le contesta que no tiene mucho dinero.

“Necesitas echarle más ganas o conseguir, es como te digo, son 600 dólares (cerca de 11 mil pesos)”, le reitera el oficial.

Al final del video se observa el arribo de otro elemento policiaco, pero se desconoce en qué terminó el diálogo, pues ahí termina la grabación.

Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó que tres elementos fueron separados de sus funcionarios tras participar en probables hechos de corrupción. La dependencia detalló que los hechos ocurrieron el pasado 30 de noviembre.

“Una vez teniendo conocimiento de los hechos ocurridos en noviembre, la autoridad actuó con respuesta inmediata separándolos del cargo y abriendo la investigación”, detalló la Secretaría de Seguridad estatal.

La dependencia dijo que su compromiso es de cero tolerancia contra quien delinca o intente delinquir en la entidad, y con mayor rigor cuando se trata de elementos de seguridad que intentan manchar la imagen de las corporaciones.

“Reafirmamos el compromiso suscrito el pasado 16 de diciembre del presente año en el Consejo Estatal de Seguridad Pública de nadie por encima de la ley.Reiteramos a la comunidad general el Sistema de Emergencia 9-1-1 para cualquier queja ciudadana”, concluyó la autoridad.

