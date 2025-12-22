Detienen y separan a policías de Castaños por extorsión a paisano

CASTAÑOS, COAH.- Un juez penal ordenó la inhabilitación temporal de dos elementos de la Policía Municipal de Castaños, señalados por su presunta participación en un caso de extorsión contra un paisano que circulaba por la carretera federal 57.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre, cuando Karen Anahí “N”, originaria de Frontera, y Abraham Daniel “N”, de Monclova, quienes se encontraban en funciones a bordo de la patrulla número 08, detuvieron a Ramiro “N”, procedente de Querétaro.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce Coahuila deepfakes sexuales y cohabitación forzada como delitos

El conductor regresaba de Piedras Negras, donde había recogido a familiares provenientes de Estados Unidos.

De acuerdo con la denuncia, los oficiales exigieron dinero a la víctima y la amenazaron con “sembrarle” droga, detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público si no accedía a entregar efectivo. Ante el temor de represalias, un familiar de Ramiro “N”, desde Estados Unidos, realizó una transferencia electrónica por mil dólares, equivalentes a casi 18 mil pesos.

Posteriormente, la víctima denunció lo ocurrido en un filtro de seguridad ubicado en Ramos Arizpe, donde proporcionó las características físicas de los policías y el número de la unidad. Tras el reporte, elementos del Grupo Región Centro se movilizaron y lograron ubicar a los agentes señalados.

Durante la intervención, Abraham Daniel “N” habría ofrecido 400 dólares para evitar su detención, mientras que Karen Anahí “N” intentó entregar 300 dólares, argumentando que su arresto podría traer consecuencias. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, asegurándoles 700 dólares en efectivo como evidencia.

TE PUEDE INTERESAR: Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción

Los policías fueron presentados ante un juez de control, quien determinó su separación del cargo para evitar posibles nuevas extorsiones. Además, deberán pagar una fianza de 10 mil pesos cada uno para continuar el proceso en libertad. Será el próximo 24 de diciembre cuando se determine si son vinculados o no a proceso.