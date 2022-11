Coahuila: sólo mujeres a Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción

A través de una convocatoria dirigida a mujeres, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción emitió la convocatoria para la designación de la Secretaría Técnica, órgano que se encarga de la operación del sistema y su administración.

Las propuestas, de acuerdo con la convocatoria aprobada por los consejeros, estará vigente en la página electrónica www.cpccoahuila.org.mx en fecha del 4 de noviembre al 25 del mismo mes hasta las 9:00 horas.

Algunos de los requisitos, de acuerdo con la convocatoria que también fue publicada en el Periódico Oficial de Coahuila, es que las mujeres que se registren deben contar con al menos 35 años al día de la fecha de la toma de protesta, no haber sido registrada como candidata por algún partido durante los últimos cuatro años, y no ser integrante adherente o afiliada a algún partido político.

HAY MÁS REQUISITOS

Además se pide que las registradas no hayan ocupados cargos públicos en la administración estatal o en el Poder Judicial, algunos de elección popular, o bien que se hayan separado del cargo al menos con un año de anticipación a la fecha de rendir protesta como Secretaría Técnica.

Algunos de los documentos que deberán entregarse son: la hoja de vida, el currículum vitae, datos personales, una exposición de motivos de un máximo de 5 mil caracteres con espacios, el título profesional que ostenta y la cédula profesional, entre otros.

Además se pide tener en cuenta que la persona designada no debe haber sido condenada por delito alguno, no haber sido postulada como candidata por algún partido político con cuatro años de antelación, no haber pertenecido a algún órgano directivo de partidos políticos en los últimos cuatro años.

También realizar la entrega de la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales, la carta de no antecedentes penales, la carta de no inhabilitación en servicio público y dos cartas de recomendación.

IRÁ AVANZANDO

La siguiente etapa consiste en las entrevistas, las cuales se realizarán frente a integrantes del Consejo de manera presencial y serán transmitidas en vivo por internet, además se realizarán dos foros para escuchar opiniones de la sociedad respecto a las aspirantes y el 9 de diciembre se entregará la terna al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, para que defina a la ganadora.

