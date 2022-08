(P) Lo acusan de perforación y operación ilegal de pozos profundos ¿Qué opina al respecto la Comisión Nacional del Agua?

(R) La Comisión Nacional del Agua es una Institución que respetamos, y todos los pozos que tenemos están registrados y en ningún momento hacemos pozos en forma ilegal. Todos sabemos que han disminuido las lluvias, que han bajado los mantos acuíferos y que ha crecido la demanda de agua en Parras, y ahora nos preocupa mucho la terrible sequía en Monterrey, por eso, en lo personal, desde hace muchos años he propuesto hacer cuatro represas aguas arriba de los arroyos con la finalidad de que cuando llueve el agua captada alimente los mantos y no escurra de manera bronca a los barriales más allá de Paila donde se pierde por evaporación, como actualmente sucede, pero hasta la fecha no hemos logrado contar con el apoyo de las autoridades para llevar a cabo esas obras. Si no actuamos hoy, en un futuro cercano lo vamos a lamentar. Unidad en estos propósitos positivos es lo que necesitamos en Parras, no la discordia.

(P) Hay películas como “Chinatown” y “Flow” que tratan de corporaciones que se apoderan del agua ¿En Parras hay compañías vinícolas que pretenden o ya se han apoderado del agua de los tajos y manantiales?

(R) No conozco esas películas pero definitivamente el agua es esencial para todo: es la vida, humana, animal, vegetal, industrial y también muy necesaria para cultivar la vid, no hay que olvidar el racimo de uvas de la tierra prometida, que es la imagen que debe representar a Parras, dos hombres cargando un gran racimo de uvas atado a un palo, pero con respecto a el agua yo afirmo que es y será cada vez más preciada, no solo por la gente que produce uva, sino también para todos los cultivos y desarrollos inmobiliarios.

(P): ¿Ha disminuido al caudal de agua en tajos y manantiales de Parras? ¿Y por qué motivo?

(R): El clima está cobrando una factura muy preocupante con la sequía, la falta de lluvias, el calentamiento global, menos humedad relativa y cada vez hay más cultivos agrícolas, sin mencionar la ganadería, industria, hotelería y más población, y por eso la demanda de agua ha aumentado y la oferta del vital líquido ha disminuido. También hace muchos años he estado insistiendo en reciclar las aguas negras de Parras a través de una planta de tratamiento, por desgracia no existe el interés ni la voluntad política de hacerlo. En una ocasión logramos tener el apoyo del Gobierno Estatal, de Banobras y las autoridades municipales se negaron a la construcción de la planta que pudo ser un gran logro del gobierno Verde Ecologista que por muchos años padeció Parras pero que no hizo absolutamente nada por la ecología y bien que explotaron el estanque de La Luz en su beneficio personal.