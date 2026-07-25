Coahuila: Tras caso Rocky, plantea Manolo Jiménez Fiscalía Especializada en protección animal

El mandatario explicó que la propuesta formaría parte de la nueva Ley de la Fiscalía anunciada hace algunos meses y será presentada al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado para crear una Fiscalía Especializada en protección de los seres sintientes, luego del caso de Rocky, ocurrido en Saltillo.

El mandatario indicó que la iniciativa busca fortalecer el marco jurídico para atender los casos de maltrato animal y dar seguimiento especializado a este tipo de delitos.

Sobre el caso de Rocky, afirmó que desde que el Gobierno del Estado tuvo conocimiento de los hechos se dio seguimiento a la investigación, además de la detención de la presunta agresora.

“Lo que sí garantizamos como estado, como instituciones, es que cuando pasa algo hay una reacción determinante y fulminante por parte de las instituciones”, declaró.

El gobernador sostuvo que la actuación coordinada entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General y el Poder Judicial permitió avanzar en el proceso legal relacionado con este caso.

Asimismo, señaló que su administración continuará trabajando con organizaciones de la sociedad civil y colectivos para fortalecer las acciones en materia de bienestar animal, al considerar que siempre existen áreas de oportunidad para mejorar la protección de los seres sintientes en la entidad.

“Vamos a trabajar con ellos como lo hemos venido haciendo”, concluyó el mandatario estatal.