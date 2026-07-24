$!Rescatan a perro enterrado vivo; investigan nuevo caso de presunta crueldad animal en Saltillo

La tarde de este viernes fue reportado un nuevo caso de presunta crueldad animal en Saltillo, a casi una semana del caso de Rocky. En esta ocasión, un perro habría sido enterrado con vida en un predio ubicado al suroriente de la ciudad. El caso fue dado a conocer a través de redes sociales por una ciudadana, quien denunció que una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, presuntamente enterró al animal cuando aún se encontraba con vida, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que elementos de la Policía Ambiental acudieron al sitio tras recibir el reporte y lograron rescatar al perro, que presentaba lesiones y signos de dolor, por lo que fue trasladado para recibir atención veterinaria. Asimismo, la autoridad municipal dio a conocer que se elaboró el Informe Policial Homologado (IPH), documento que fue turnado a la Fiscalía General del Estado para el inicio de una carpeta de investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y será la Fiscalía la encargada de determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables. Por su parte, la asociación civil Dignidad Animal A.C. informó que el perro fue trasladado de emergencia a la clínica veterinaria Only Pets, con la que mantiene una alianza para la atención de casos de alta complejidad.

La organización señaló que el estado de salud del animal es delicado y reconoció la intervención de la Policía Ambiental de Saltillo por actuar de manera inmediata para rescatar al perro y coordinar su traslado. Más tarde, la asociación actualizó que el equipo médico ya atendía al animal y reiteró que su condición continúa siendo crítica, aunque recibe los cuidados necesarios. Añadió que dará seguimiento al caso para que los hechos sean investigados y no queden impunes, además de informar sobre su evolución médica una vez que exista un diagnóstico oficial.