Coahuila, una de las entidades más ruidosas del país; reportes incrementan 42% en un año

Coahuila
/ 3 febrero 2026
    Los coahuilenses siguen reportando cada día al menos 55 casos de ruido excesivo ante el 911. Foto: Especial

Estado se posiciona en el lugar 7, entre los que más reportes generan; se tienen un promedio de 55 telefonemas al día

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal y Federal reportó que en Coahuila continúan en aumento las llamadas realizadas al número de emergencias 911 para denunciar a vecinos por ruido excesivo.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a finales de 2025, correspondientes al cierre de 2024, desde Coahuila se registraron 20 mil 74 llamadas por esta causa.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Con posadas y fiestas decembrinas se disparan reportes por ruido

Esta cifra representa un incremento del 42 por ciento en comparación con el cierre de 2023, cuando el 911 contabilizó un total de 14 mil 95 reportes relacionados con ruido excesivo.

A nivel estatal, el Censo —elaborado con información interna de las instituciones de seguridad pública— señala que el ruido excesivo es la tercera causa por la que los coahuilenses realizan llamadas al 911 para solicitar la intervención de las autoridades.

Lo anterior se ubica únicamente por debajo de otras problemáticas como la violencia familiar, que generó 37 mil 604 llamadas, y la presencia de personas agresivas, con 30 mil 105 reportes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: en 2025 no hay sanciones por exceso de ruido en bares; inspeccionarán el Centro

En el contexto nacional, Coahuila se posiciona como una de las entidades con mayor número de llamadas por ruido excesivo, al ocupar el séptimo lugar entre los estados con más reportes por este motivo, de acuerdo con los indicadores del último año disponible.

Según el Inegi, por encima de Coahuila se encuentran Nuevo León, en primer lugar, con 142 mil 129 llamadas; Sonora, con 71 mil 211; Guanajuato, con 63 mil 979; Baja California, con 57 mil 386; Chihuahua, con 45 mil 382, y Jalisco, con 44 mil 662.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

