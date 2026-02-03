Coahuila, una de las entidades más ruidosas del país; reportes incrementan 42% en un año
Estado se posiciona en el lugar 7, entre los que más reportes generan; se tienen un promedio de 55 telefonemas al día
El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal y Federal reportó que en Coahuila continúan en aumento las llamadas realizadas al número de emergencias 911 para denunciar a vecinos por ruido excesivo.
De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a finales de 2025, correspondientes al cierre de 2024, desde Coahuila se registraron 20 mil 74 llamadas por esta causa.
Esta cifra representa un incremento del 42 por ciento en comparación con el cierre de 2023, cuando el 911 contabilizó un total de 14 mil 95 reportes relacionados con ruido excesivo.
A nivel estatal, el Censo —elaborado con información interna de las instituciones de seguridad pública— señala que el ruido excesivo es la tercera causa por la que los coahuilenses realizan llamadas al 911 para solicitar la intervención de las autoridades.
Lo anterior se ubica únicamente por debajo de otras problemáticas como la violencia familiar, que generó 37 mil 604 llamadas, y la presencia de personas agresivas, con 30 mil 105 reportes.
En el contexto nacional, Coahuila se posiciona como una de las entidades con mayor número de llamadas por ruido excesivo, al ocupar el séptimo lugar entre los estados con más reportes por este motivo, de acuerdo con los indicadores del último año disponible.
Según el Inegi, por encima de Coahuila se encuentran Nuevo León, en primer lugar, con 142 mil 129 llamadas; Sonora, con 71 mil 211; Guanajuato, con 63 mil 979; Baja California, con 57 mil 386; Chihuahua, con 45 mil 382, y Jalisco, con 44 mil 662.