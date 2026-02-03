$!Coahuila, una de las entidades más ruidosas del país; reportes incrementan 42% en un año

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal y Federal reportó que en Coahuila continúan en aumento las llamadas realizadas al número de emergencias 911 para denunciar a vecinos por ruido excesivo.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a finales de 2025, correspondientes al cierre de 2024, desde Coahuila se registraron 20 mil 74 llamadas por esta causa.

Esta cifra representa un incremento del 42 por ciento en comparación con el cierre de 2023, cuando el 911 contabilizó un total de 14 mil 95 reportes relacionados con ruido excesivo.

A nivel estatal, el Censo —elaborado con información interna de las instituciones de seguridad pública— señala que el ruido excesivo es la tercera causa por la que los coahuilenses realizan llamadas al 911 para solicitar la intervención de las autoridades.