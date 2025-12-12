Saltillo: Con posadas y fiestas decembrinas se disparan reportes por ruido
En los primeros ocho días de diciembre, la Unidad de Justicia Cívica recibió más de 150 reportes y prevé que la cifra mensual se duplique
La celebración de posadas y reuniones decembrinas ha provocado un aumento significativo en los reportes por exceso de ruido en Saltillo. De acuerdo con Gorety Serrato Castañeda, titular de la Unidad de Justicia Cívica, esta tendencia podría derivar en que diciembre cierre con el doble del promedio mensual de reportes.
Tan solo en octubre se atendieron 236 casos y en noviembre 336; sin embargo, del 1 al 8 de diciembre ya se contabilizan 162 reportes, cifra que supera ampliamente el promedio semanal de 84 incidencias registrado el mes pasado.
Serrato Castañeda señaló que una parte de la población aún desconoce que el exceso de ruido constituye una falta administrativa y que está regulado por límites específicos de sonido, establecidos para evitar afectaciones a vecinos y colonias. Por ello, al atender los reportes, el personal brinda esta información a las personas señaladas.
Respecto al protocolo de atención, explicó que los inspectores acuden al domicilio reportado con un sonómetro oficial para medir los decibeles. El reglamento permite un máximo de 55 decibeles entre las 6:00 y las 22:00 horas, y de 50 decibeles a partir de las 22:00 y hasta las 6:00 del día siguiente.
Cuando se confirma que los niveles sonoros son rebasados, se deja una notificación de audiencia, la cual puede derivar en una multa desde el primer reporte. En caso de que el ruido no supere los límites permitidos, se realiza un acercamiento con los habitantes del domicilio para advertir sobre las disposiciones vigentes y solicitar que se modere el volumen.
En situaciones de reincidencia, el caso se turna a los jueces cívicos, quienes determinan la sanción correspondiente. Estas pueden ir desde un apercibimiento hasta multas económicas, arresto por horas o la asignación de trabajo comunitario.
La funcionaria informó que los reportes pueden realizarse a través de los grupos de seguridad o al número 844 414 1114, donde el centro de monitoreo canaliza la atención a la Unidad de Justicia Cívica. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los horarios y límites de sonido, especialmente durante esta temporada de mayor convivencia, a fin de evitar conflictos vecinales y posibles sanciones.