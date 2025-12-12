Saltillo: Con posadas y fiestas decembrinas se disparan reportes por ruido

La celebración de posadas y reuniones decembrinas ha provocado un aumento significativo en los reportes por exceso de ruido en Saltillo. De acuerdo con Gorety Serrato Castañeda, titular de la Unidad de Justicia Cívica, esta tendencia podría derivar en que diciembre cierre con el doble del promedio mensual de reportes.

Tan solo en octubre se atendieron 236 casos y en noviembre 336; sin embargo, del 1 al 8 de diciembre ya se contabilizan 162 reportes, cifra que supera ampliamente el promedio semanal de 84 incidencias registrado el mes pasado.

Serrato Castañeda señaló que una parte de la población aún desconoce que el exceso de ruido constituye una falta administrativa y que está regulado por límites específicos de sonido, establecidos para evitar afectaciones a vecinos y colonias. Por ello, al atender los reportes, el personal brinda esta información a las personas señaladas.

Respecto al protocolo de atención, explicó que los inspectores acuden al domicilio reportado con un sonómetro oficial para medir los decibeles. El reglamento permite un máximo de 55 decibeles entre las 6:00 y las 22:00 horas, y de 50 decibeles a partir de las 22:00 y hasta las 6:00 del día siguiente.