Coahuila y Nuevo León, entre los estados que menos separan residuos en México

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    Coahuila y Nuevo León, entre los estados que menos separan residuos en México
    Oaxaca y CDMX son las entidades con mayor porcentaje de participación en separar residuos. UNSPLASH

Revela encuesta de Inegi que solo 4.2% separa su basura en Coahuila, pero las dos entidades aparecen entre los estados con recolección de basura más oportuna

Los estados de Coahuila y Nuevo León, se ubicaron entre los que menor porcentaje de su población separa sus residuos en la recolección de basura en México. A la vez, ambos estados se ubicaron entre los que mayor porcentaje registran en materia de satisfacción con el servicio de recolección de desechos, de acuerdo con estadísticas oficiales.

Así lo mostraron resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tras un levantamiento hecho a finales del año pasado.

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No obstante, ambas entidades se ubicaron entre aquellas con mayor porcentaje de población satisfecha con el servicio.

Oaxaca, con 72.9; y Ciudad de México, con 53.5 por ciento, se ubicaron en los primeros lugares entre aquellos a los que mayor porcentaje de su población se le pide la separación de la basura. Completan los primeros cinco lugares Nayarit, con 24.4; Michoacán, con 21.2; y Yucatán, con 15.7.

En contraste, la entidad que menor porcentaje registró fue Tamaulipas, con 1.8; seguido de Chihuahua, con 2.3; Baja California Sur, con 2.4; Baja California, Sinaloa y Sonora, con 3.2 por ciento.

A estos estados les siguen Nuevo León, con 3.7 por ciento; y Coahuila, con 4.2. Ambas entidades además quedaron por debajo del porcentaje a nivel nacional, que fue de 13.9 por ciento.

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

En contraparte, la entidad neolonesa lidera la satisfacción de la población con el servicio de recolección. La ENCIG mostró que el 90.6 por ciento de los encuestados en ese estado se mostraron satisfechos.

Le siguen Nayarit, con 90.3; Durango, con 88.4; Colima, con 87.6; Campeche, con 85.8; Chihuahua, con 85.6; Guanajuato, con 84.2; y Coahuila, con 83.1.

Estas entidades además estuvieron por encima del promedio nacional en cuanto a la satisfacción del servicio, pues éste se ubicó en 71.5 por ciento.

Por su parte, el promedio nacional de satisfacción con el servicio de recolección de basura se ubicó en un 71.5 por ciento, revela el análisis del Inegi.

Particularmente en Coahuila, 91 por ciento de la población afirmó que el servicio es oportuno, y el 77.4 refirió que funciona sin necesidad de cuotas o propinas.

“Las entidades federativas con menor satisfacción en el servicio de recolección de basura fueron Oaxaca, con 53.8% y Guerrero, con 50.3 por ciento”, señala el estudio del Inegi.

El promedio nacional que considera oportuno el servicio de recolección de basura se ubicó en 80.8 por ciento, de acuerdo con la encuesta de Inegi.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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