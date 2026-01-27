Colectivas nacionales rechazan vinculación de Estela por violencia vicaria en Coahuila

La vinculación a proceso de Estela Guadalupe, identificada como la primera mujer en Coahuila en enfrentar cargos por violencia vicaria, generó una amplia reacción de rechazo por parte de 43 organizaciones civiles y colectivas feministas a nivel nacional, que calificaron el caso como un grave retroceso en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.

A través de un pronunciamiento difundido este día, las colectivas dirigieron un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que el caso sea revisado con perspectiva de género y responsabilidad ética. En el documento, advirtieron que el sistema judicial estaría incurriendo en una “simulación” que deriva en la criminalización selectiva de las mujeres.

“La violencia vicaria es una forma de violencia de género. Nació del testimonio y la lucha de madres a quienes el sistema patriarcal les arrebató a sus hijas e hijos como forma de castigo, control y dominación. Por eso se impulsó su reconocimiento legal: porque es real, porque existe, porque nos atraviesa”, expresó la Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria.

Añaden: “Hoy, que una madre haya sido vinculada por violencia vicaria no solo es una aberración jurídica: es una distorsión peligrosa que nos deja en un estado de indefensión y vulnerabilidad absoluta. En un sistema que históricamente nos ha negado el acceso a la justicia, que nos juzga, nos criminaliza y nos desprotege, esto representa un retroceso alarmante”.

¿UN CONCEPTO NEUTRAL?

Las organizaciones subrayaron que el fondo de la protesta radica en la aplicación del concepto de violencia vicaria desde una supuesta neutralidad. Afirmaron que esta figura jurídica surgió a partir de la lucha de las madres contra estructuras patriarcales que utilizan a los hijos como instrumentos de control y castigo, por lo que su uso descontextualizado desvirtúa su origen y propósito.

“La violencia vicaria no puede usarse contra quienes la nombraron para sobrevivir. Hacerlo es vaciarla de contenido, es traicionar la lucha de las madres, es sembrar miedo y terror”, señala el pronunciamiento, advirtiendo que este precedente deja a las mujeres en un estado de indefensión absoluta.

Las colectivas denuncian que la vinculación de Estela ocurre en un contexto de desigualdad estructural y falta de análisis profundo por parte de las autoridades ministeriales de Coahuila.

Reprobaron categóricamente que se equiparen conductas sin comprender las asimetrías de poder, lo cual contribuye a la estigmatización de mujeres que, en muchos casos, ya han sido violentadas previamente por el propio sistema.

La vinculación a proceso se dio ayer, tras una audiencia de seis horas. Johnny Robles, integrante del colectivo “Padres por la Verdad” acusa a la madre de sus hijos de obstrucción parental, además de violencia física y psicológica. Para ala investigación del caso, el Juez otorgó un plazo de dos meses.