Colectivas nacionales rechazan vinculación de Estela por violencia vicaria en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 enero 2026
    Colectivas nacionales rechazan vinculación de Estela por violencia vicaria en Coahuila
    Estela Guadalupe fue vinculada a proceso, convirtiéndose en la primera mujer en Coahuila acusada por el delito de violencia vicaria. FOTO: LUCÍA PÉREZ

A través de un pronunciamiento conjunto, 43 organizaciones civiles calificaron el fallo judicial como una “aberración jurídica” y una distorsión peligrosa de una herramienta legal diseñada originalmente para proteger a las madres.

La vinculación a proceso de Estela Guadalupe, identificada como la primera mujer en Coahuila en enfrentar cargos por violencia vicaria, generó una amplia reacción de rechazo por parte de 43 organizaciones civiles y colectivas feministas a nivel nacional, que calificaron el caso como un grave retroceso en materia de derechos humanos y acceso a la justicia.

A través de un pronunciamiento difundido este día, las colectivas dirigieron un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que el caso sea revisado con perspectiva de género y responsabilidad ética. En el documento, advirtieron que el sistema judicial estaría incurriendo en una “simulación” que deriva en la criminalización selectiva de las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo; es el primer caso en Coahuila

“La violencia vicaria es una forma de violencia de género. Nació del testimonio y la lucha de madres a quienes el sistema patriarcal les arrebató a sus hijas e hijos como forma de castigo, control y dominación. Por eso se impulsó su reconocimiento legal: porque es real, porque existe, porque nos atraviesa”, expresó la Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria.

Añaden: “Hoy, que una madre haya sido vinculada por violencia vicaria no solo es una aberración jurídica: es una distorsión peligrosa que nos deja en un estado de indefensión y vulnerabilidad absoluta. En un sistema que históricamente nos ha negado el acceso a la justicia, que nos juzga, nos criminaliza y nos desprotege, esto representa un retroceso alarmante”.

¿UN CONCEPTO NEUTRAL?

Las organizaciones subrayaron que el fondo de la protesta radica en la aplicación del concepto de violencia vicaria desde una supuesta neutralidad. Afirmaron que esta figura jurídica surgió a partir de la lucha de las madres contra estructuras patriarcales que utilizan a los hijos como instrumentos de control y castigo, por lo que su uso descontextualizado desvirtúa su origen y propósito.

“La violencia vicaria no puede usarse contra quienes la nombraron para sobrevivir. Hacerlo es vaciarla de contenido, es traicionar la lucha de las madres, es sembrar miedo y terror”, señala el pronunciamiento, advirtiendo que este precedente deja a las mujeres en un estado de indefensión absoluta.

Las colectivas denuncian que la vinculación de Estela ocurre en un contexto de desigualdad estructural y falta de análisis profundo por parte de las autoridades ministeriales de Coahuila.

Reprobaron categóricamente que se equiparen conductas sin comprender las asimetrías de poder, lo cual contribuye a la estigmatización de mujeres que, en muchos casos, ya han sido violentadas previamente por el propio sistema.

La vinculación a proceso se dio ayer, tras una audiencia de seis horas. Johnny Robles, integrante del colectivo “Padres por la Verdad” acusa a la madre de sus hijos de obstrucción parental, además de violencia física y psicológica. Para ala investigación del caso, el Juez otorgó un plazo de dos meses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Colectivos Feministas
Feminismo
Feministas

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Personas en situación de calle reciben resguardo y alimentos en refugios temporales de la región norte.

Atienden a 136 personas y 30 mascotas en refugios temporales del norte de Coahuila
El mandatario estatal destacó que Coahuila es un estado con seguridad, Estado de Derecho y orden.

Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez
Los residuos representaban un riesgo para la salud y seguridad de las y los vecinos.

Saltillo: Retiran desechos de cauce en Valle de los Almendros

La Ciudad Judicial fue anunciada en enero de 2023 y ya se encuentra lista para iniciar operaciones.

Inauguran Ciudad Judicial en Saltillo con inversión de 347 millones de pesos (FOTOS)

Larga cola

Larga cola
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?