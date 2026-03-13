Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán

Por: Alan Rappeport

El jueves, Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones impuestas al petróleo ruso que se encuentra actualmente en el mar, lo que permite su envío a compradores de todo el mundo, mientras el gobierno de Donald Trump lucha por contener los precios de la energía que se han disparado debido a la guerra en Irán.

Las exenciones, emitidas por el Departamento del Tesoro, estarán en vigor hasta el 11 de abril. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, estimó que la liberación del petróleo ruso podría añadir cientos de millones de barriles de crudo a los mercados mundiales, y con ello frenaría unos precios que han estado rondando los 100 dólares por barril como consecuencia del conflicto de Irán.

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La decisión supuso un importante punto de inflexión en el esfuerzo de Estados Unidos por castigar a Rusia por su invasión a Ucrania.

Rusia se ha enfrentado a sanciones punitivas de Estados Unidos y del resto de las economías avanzadas del Grupo de los Siete desde la invasión a Ucrania por Moscú en 2022. Dichas sanciones han incluido un tope de precios para el petróleo ruso y una ofensiva contra la “flota fantasma” de Rusia, formada por buques sin identificación que los exportadores de petróleo han utilizado para eludir las sanciones.

A medida que se ha desarrollado la guerra del presidente Trump con Irán, su gobierno ha buscado formas de mitigar el sufrimiento económico. La semana pasada, su gobierno liberó temporalmente petróleo ruso que se encontraba en el mar y que iba a ser entregado a India. También está en proceso de ofrecer un respaldo de seguro marítimo de 20.000 millones de dólares a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, una agencia que suele conceder préstamos e invertir en empresas y proyectos en el extranjero.

Bessent afirmó el jueves que Rusia no se beneficiaría significativamente del alivio de las sanciones, pero reconoció que Moscú obtendría cierto beneficio financiero.

“Para aumentar el alcance mundial del suministro existente, el Tesoro está concediendo una autorización temporal para permitir que los países compren petróleo ruso actualmente varado en el mar”, escribió en una publicación en las redes sociales. “Esta medida a corto plazo y de alcance limitado se aplica solo al petróleo que ya está en tránsito y no proporcionará beneficios económicos significativos al gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos recaudados en el punto de extracción”.

En una entrevista en un pódcast realizada el jueves, Bessent dijo que era “desafortunado” que Rusia pudiera beneficiarse económicamente del conflicto en Irán, pero que esperaba que solo lo hiciera durante un “microperiodo”.

Importantes demócratas del Senado atacaron al gobierno de Trump por suavizar las sanciones a Rusia, y afirmaron que lo hacía para mitigar una guerra creada por el propio Trump.

“Esta guerra ha provocado enormes subidas del precio de la gasolina para los estadounidenses, que ahora están pagando más en el surtidor que en cualquier otro momento de los dos mandatos del presidente Trump”, escribieron en una declaración conjunta.

El levantamiento de las sanciones sobre el petróleo representa un cambio radical respecto al verano pasado, cuando el gobierno duplicó los aranceles sobre India como castigo por sus compras de petróleo a Rusia.

“De un solo golpe, hemos deshecho una enorme presión sobre Rusia”, dijo Edward Fishman, investigador principal y director del Centro Maurice R. Greenberg de Estudios Geoeconómicos del Consejo de Relaciones Exteriores.

Unos 130 millones de barriles de petróleo ruso se encuentran actualmente en el mar, según Kpler, un servicio de seguimiento de datos sobre materias primas.

La medida del gobierno de Trump podría dividir aún más a Estados Unidos y Europa, que se ha mostrado escéptica ante el ataque de Trump a Irán y ha expresado su deseo de seguir ejerciendo presión económica sobre Rusia.

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Fishman dijo que no creía que la relajación de las sanciones sobre el petróleo ruso hiciera bajar los precios, y señaló que la medida adoptada la semana pasada de permitir el suministro de petróleo ruso a India no tuvo ninguna repercusión. Señaló que el precio del petróleo ruso había estado subiendo desde que empezó la guerra en Irán, y que era probable que el alivio de las sanciones pudiera prolongarse indefinidamente.

“Me preocupa que esto suponga efectivamente la destrucción de las sanciones petroleras impuestas a Rusia”, dijo Fishman, autor de Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare.

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