Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente

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Internacional
/ 13 marzo 2026
    Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
    Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas. ChatGPT

La EIA advierte una reducción global de barriles diarios en la oferta de crudo en marzo, por cierre indefinido del Estrecho de Ormuz

El cierre del Estrecho de Ormuz podría provocar que la oferta mundial de petróleo se reduzca en 8 millones de barriles diarios en marzo, según la EIA.

El cierre del Estrecho de Ormuz debido a la guerra en Medio Oriente podría provocar que la oferta mundial de petróleo se reduzca en 8 millones de barriles de petróleo diarios en marzo, considera la Agencia Internacional de Energía (EIA) en su reporte mensual.

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Además, como consecuencia de la mayor crisis de suministro que enfrenta la industria, la Agencia recortó su proyección de consumo mundial para este año, pues en febrero había previsto que crecería 850 millones de barriles diarios y ahora estima que serán 640 millones.

La EIA calcula que, solo para marzo y abril, las proyecciones iniciales de la demanda mundial de petróleo se han reducido en un millón de barriles diarios, debido a las cancelaciones de vuelos en Medio Oriente y las interrupciones del suministro de gas licuado.

El conflicto también está teniendo un efecto significativo en los mercados globales, lo que impactará en la producción industrial en otros países por la falta de insumos, expone el “Informe del mercado petrolero, marzo 2026” que publicó el martes la Agencia.

“Más de 4 millones de barriles diarios de capacidad de refinación en la región están detenidos debido a los ataques y a la falta de salidas viables para la exportación. Las operaciones en otros lugares serán cada vez más limitadas debido a la disponibilidad de materia prima”, agrega el reporte.

Añade que los países del Golfo Pérsico han recortado la producción de crudo en al menos 10 millones de barriles diarios y, si no se reanuda el transporte por el estrecho, las pérdidas de suministro aumentarán.

El organismo reconoce que las interrupciones en el suministro y el cierre del Estrecho de Ormuz dispararon los futuros del petróleo Brent, cotizando a muy poca distancia de los 120 dólares por barril para después situarse en torno a los 92 dólares, un aumento de 20 dólares en lo que va del mes.

El miércoles, la EIA acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para mitigar el impacto de la guerra.

Afloja EU ante Rusia

El Gobierno de EE. UU. está permitiendo temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, en medio de una escalada de precios de los energéticos tras la guerra en Medio Oriente.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la autorización busca ampliar el alcance global de la oferta existente de crudo. Advirtió que se trata de una medida limitada y de corto plazo.

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Aprieta Ormuz líder iraní

En su primer mensaje como líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado.

El ayatolá advirtió que todas las bases estadounidenses en la región deben ser atacadas y cerradas, y sugirió que se podrían activar “otros frentes”, aunque no especificó cuáles. Su primera declaración desde su nombramiento fue leída en la televisión estatal de Irán por un presentador de noticias.

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