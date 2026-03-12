POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’

I. EN VILO

Mañana sábado se realizará el recuento de votos en la elección de Juez del Condado de Maverick –cuya cabecera es la ciudad de Eagle Pass–, proceso durante el cual Gerardo “Jerry” Morales intentará rescatar los 13 votos que le faltan para ser declarado ganador y relevar en el cargo a Ramsey English Cantú, a quien aventaja, hasta ahora, por casi dos mil votos. ¿Y por qué es importante el mentado recuento? Pues porque, como lo hemos apuntado anteriormente, Morales es un opositor al proyecto del “Puerto Verde”, el tercer puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras, al que los gobiernos federales de México y Estados Unidos ya le han dado el visto bueno.

II. NUEVA OPORTUNIDAD

Si Morales no es declarado electo mañana, porque el cómputo actual de votos se mantenga, habrá una segunda vuelta electoral en mayo próximo, y nadie duda que el proyecto del nuevo puente se convertirá en uno de los más relevantes en las actividades proselitistas que los dos finalistas llevarán a cabo. Y es que, de acuerdo con los conocedores de la política local en esa región de Texas, la construcción del futuro puente sí está en riesgo.

III. CAMBIO EN PUERTA

Después de la polémica generada por la actuación del presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez, en decisiones clave del proceso electoral en marcha y la preocupación que ha despertado en el INE la división interna que provocó su postura, ahora empieza a moverse otra pieza. Nos dicen quienes conocen los detalles de lo que ocurre en el órgano electoral encabezado por Guadalupe Taddei que, ante ese escenario, ya se tomó la decisión de emitir la convocatoria para designar al nuevo presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Es decir, el proceso para definir al titular definitivo del organismo entraría pronto en marcha.

IV. LA CONVOCATORIA

Según las versiones que circulan en el ámbito electoral, la convocatoria que prepara el INE sería mixta, lo que permitiría la participación tanto de hombres como de mujeres. Lo relevante no es sólo el formato, sino el momento político en que se publicará. Nos comentan que el documento podría aparecer a finales de este mes o a inicios de abril, lo que marcaría el arranque formal del proceso de designación. Y ahí se sabrá qué perfil quiere realmente el INE para conducir el árbitro electoral en Coahuila.

V. NOMBRAMIENTO

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, entregó el nombramiento al profesor Bernardo Escareño Lara como nuevo director de Educación Extraescolar. El anuncio se difundió en redes oficiales con el discurso habitual sobre fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes. Hasta ahí, todo bien. El detalle es que Escareño no llega precisamente como un perfil técnico del sistema educativo, sino como un personaje conocido por su trayectoria política –gris–, particularmente por su paso como dirigente del partido Nueva Alianza en el estado. Y ahí algunos empezaron a levantar la ceja.

VI. LAS CRÍTICAS

La designación ya comenzó a generar ruido en el sector educativo. Quienes conocen la dinámica del área señalan que la Educación Extraescolar requiere un perfil operativo con capacidad, en especial, para trabajar en comunidades rurales y ejidos. Sin embargo, hay quienes describen a Escareño como un perfil político agotado, más acostumbrado a la grilla que a construir proyectos educativos. Otros lo resumen sin rodeos: “Mucha labia y poca propuesta”.

VII. PLAN B

Luego de que la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no alcanzara los votos necesarios en la Cámara de Diputados, en Morena ya hablan de un “Plan B”. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, explicó que la propuesta incluiría cambios como reducir dietas de legisladores locales, disminuir el número de regidores en los municipios y adelantar la consulta de revocación de mandato. Según el propio Monreal, se trata de una “oferta generosa” para recomponer la relación con el PT y el Verde, aliados que terminaron votando en contra de la iniciativa original.

VIII. LAS DUDAS

Sin embargo, el anuncio ya despertó alertas. Expresidentes del IFE y del INE, como Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, advirtieron que algunos de los cambios planteados podrían afectar el equilibrio del sistema electoral. En particular, el adelanto de la revocación de mandato y la posibilidad de llevar temas electorales a consultas populares. En el fondo, dicen algunos, el “Plan B” es una reacción al revés legislativo que sufrió la reforma original. Es decir: intento de cobrar la factura.

IX. CAUTELA LOCAL

En el Congreso Local también comenzaron a seguir con lupa el llamado “Plan B” de la reforma electoral. La presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales, advirtió que el tema deberá revisarse con cuidado, sobre todo por el posible impacto que podría tener en la división de poderes y en la autonomía de ayuntamientos y Congresos locales. La legisladora recordó que Coahuila ya opera con esquemas de austeridad...–¡dice!– y con uno de los congresos más pequeños del país. Así que, antes de celebrar recortes o cambios desde el centro, aquí la postura es: primero ver la letra chiquita... y después opinar.