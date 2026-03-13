De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP

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Fútbol
/ 13 marzo 2026
    De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
    Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF. FOTO: FB/HALCONES DE SALTILLO

El jugador de Halcones de Saltillo, tuvo participación con el representativo nacional de la Liga TDP en un partido de preparación frente a un combinado de la Liga Premier FMF, como parte del proceso rumbo a una gira internacional

El futbolista coahuilense Julio “La Tripa” Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, tuvo participación recientemente con el representativo nacional de la Liga TDP, en un partido de preparación que forma parte del proceso rumbo a una gira internacional.

El encuentro se disputó ante un combinado de la Liga Premier FMF, en un duelo utilizado por el cuerpo técnico para observar a distintos jugadores que se encuentran dentro del proceso del selectivo.

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Rodríguez fue considerado dentro de la convocatoria por el director técnico Cruzalta, quien decidió darle minutos durante el segundo tiempo del partido amistoso. El ingreso del jugador permitió al cuerpo técnico evaluar su desempeño dentro del funcionamiento colectivo del equipo.

La selección de la Liga TDP se encuentra en una etapa de observación de talento, en la que futbolistas de diferentes clubes del país son convocados para entrenamientos y encuentros de preparación. Estas concentraciones sirven para analizar el rendimiento de los jugadores y definir el grupo que podría formar parte de futuras actividades internacionales.

Para el jugador de Halcones de Saltillo, esta participación representa la oportunidad de mantenerse dentro del radar del representativo nacional de la categoría. Los partidos amistosos también funcionan como vitrina para que los futbolistas continúen su desarrollo y acumulen experiencia en un entorno competitivo distinto al de sus clubes.

A través de sus redes sociales, Halcones de Saltillo destacó la presencia de Rodríguez con el selectivo nacional y reiteró su seguimiento al camino del futbolista dentro del proceso de la selección de la Liga TDP.

El representativo continúa con su preparación de cara a una próxima gira internacional, donde se espera que varios de los jugadores observados durante estos encuentros puedan formar parte de la convocatoria final. Mientras tanto, Julio Rodríguez sigue sumando actividad dentro del proceso y buscando mantenerse en futuras convocatorias.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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