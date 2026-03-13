De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP

El futbolista coahuilense Julio “La Tripa” Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, tuvo participación recientemente con el representativo nacional de la Liga TDP, en un partido de preparación que forma parte del proceso rumbo a una gira internacional.

El encuentro se disputó ante un combinado de la Liga Premier FMF, en un duelo utilizado por el cuerpo técnico para observar a distintos jugadores que se encuentran dentro del proceso del selectivo.

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Rodríguez fue considerado dentro de la convocatoria por el director técnico Cruzalta, quien decidió darle minutos durante el segundo tiempo del partido amistoso. El ingreso del jugador permitió al cuerpo técnico evaluar su desempeño dentro del funcionamiento colectivo del equipo.

La selección de la Liga TDP se encuentra en una etapa de observación de talento, en la que futbolistas de diferentes clubes del país son convocados para entrenamientos y encuentros de preparación. Estas concentraciones sirven para analizar el rendimiento de los jugadores y definir el grupo que podría formar parte de futuras actividades internacionales.