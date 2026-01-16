Comedores comunitarios de Ramos Arizpe beneficiaron a 36 mil personas en 2025

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones permanentes de atención social y respaldo a los sectores más vulnerables, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ramos Arizpe continúa fortaleciendo su labor a través de los comedores comunitarios, beneficiando a miles de personas en situación de vulnerabilidad tanto en áreas urbanas como rurales del municipio.

En este contexto, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, convivió recientemente con las y los usuarios del comedor comunitario de la colonia El Mirador, donde se realizó la entrega de apoyos alimentarios y se reiteró el compromiso institucional de brindar una atención cercana, humana y constante.

“Para nosotros no se trata solo de entregar apoyos, sino de estar cerca de las personas, escucharlas y acompañarlas. Queremos que sepan que no están solas y que el DIF siempre será un respaldo para ellas”, expresó Teresita Escalante durante su visita.

Estas acciones forman parte de una política social impulsada de manera coordinada con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien ha señalado que la atención a los sectores más vulnerables constituye una de las prioridades de su administración, mediante un trabajo conjunto entre el DIF Municipal y el respaldo del DIF Estatal.

Durante el año 2025, el DIF Ramos Arizpe alcanzó una cobertura histórica al beneficiar a más de 36 mil personas a través de diversos programas alimentarios. Entre ellos destacan la entrega diaria de comidas en comedores comunitarios, desayunos escolares, despensas para adultos mayores, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como apoyos alimentarios distribuidos en comunidades rurales, ejidos, congregaciones y rancherías.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe subrayó que estas acciones se desarrollan en estrecha coordinación con el DIF Coahuila, encabezado por su presidenta honoraria Liliana Salinas, lo que ha permitido fortalecer una red de atención integral y ampliar el alcance de los programas sociales en el municipio.

“El trabajo coordinado con el DIF Estatal nos permite llegar más lejos y atender mejor a nuestra gente. Esta labor no se detiene y continuará de manera permanente durante todo el 2026”, afirmó Escalante Contreras.

Finalmente, reiteró que el compromiso del DIF Ramos Arizpe es claro y permanente. “Nuestro compromiso es atender a quienes más lo necesitan, con sensibilidad y responsabilidad. En Ramos Arizpe, el DIF es una pieza fundamental para fortalecer el bienestar de nuestras familias”, concluyó.