Más hombres que mujeres deciden cambio de identidad de género en Coahuila

La funcionaria precisó que el papel del Registro Civil es garantizar el derecho humano a la identidad, sin emitir valoraciones sobre las decisiones personales de quienes solicitan el cambio. Detalló que, del total de trámites realizados el año pasado, 44 correspondieron a transiciones de identidad masculina a femenina, mientras que 40 fueron de mujer a hombre, recordando que este procedimiento sólo puede solicitarse a partir de los 18 años de edad.

Durante 2025, el Registro Civil de Coahuila concretó 82 trámites de reconocimiento de identidad de género, predominando los casos de personas que realizaron la transición de hombre a mujer, informó la directora de la dependencia, Catalina Labastida Pérez, quien destacó que se trata de un procedimiento estrictamente administrativo, ágil y que se resuelve el mismo día de la cita.

Labastida Pérez enfatizó que el reconocimiento legal de la identidad de género no implica, bajo ninguna circunstancia, la eliminación o modificación de responsabilidades jurídicas. “El hecho de que hoy sea Catalina y mañana me llame Juan no quiere decir que evada mis responsabilidades jurídicas o legales”, afirmó, al subrayar que las obligaciones civiles, penales y administrativas permanecen plenamente vigentes.

Respecto al trámite, explicó que las personas interesadas deben presentar una solicitud formal, su acta de nacimiento, identificación oficial y un consentimiento informado. Una vez cumplidos los requisitos, el procedimiento se realiza el mismo día de la cita y se entrega de inmediato el nuevo documento. Posteriormente, el Registro Civil notifica el cambio a diversas instancias administrativas para la actualización de datos.

Cifras históricas de la dependencia indican que, desde la entrada en vigor de la reforma legal en 2019 y hasta marzo de 2025, en Coahuila se han realizado más de 500 reconocimientos de identidad de género. De ese total, 383 corresponden a mujeres trans, 180 a hombres trans y un caso a una persona no binaria, incluyendo solicitudes de personas provenientes de otros estados del País.

De manera paralela, la directora del Registro Civil señaló que la dependencia enfrenta una elevada carga de trabajo en otros servicios, particularmente en la expedición de actas de nacimiento, con un promedio diario de entre 600 y 700 documentos, volumen que aumenta de forma significativa durante los periodos de inscripción escolar.

Cabe recordar que el primer reconocimiento legal de identidad de género en Coahuila se realizó el 22 de febrero de 2019, tras la entrada en vigor de las reformas a la Ley para la Familia y a la Ley del Registro Civil, las cuales permiten a las personas trans modificar su acta de nacimiento mediante un trámite administrativo, sin necesidad de acudir a un juicio ante un juez familiar.

En aquel momento, la autoridad informó que los primeros cambios se concretaron en los días iniciales de vigencia de la ley, bajo un esquema que exige mayoría de edad, nacionalidad mexicana y cita previa para solicitar la modificación de nombre y género en el documento oficial.