PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el pronóstico de una onda gélida en gran parte de México, que se agudizará en la zona norte este sábado, debido al ingreso del frente frío 19 y la masa de aire ártico que lo impulsa, comerciantes de calefactores y bóileres han emitido algunas recomendaciones para el buen funcionamiento de dichos aparatos.

Guillermo Sánchez, comerciante, en sus redes sociales expuso algunas encomiendas para el buen funcionamiento del mini split, bóiler de paso y calefactores de piedras radiantes que funcionan con gas.

Dijo que para que un mini split funcione bien y no se congele durante el paso de la onda gélida, se debe encender con mucha anticipación, en una temperatura que oscila entre los 23 y 25 grados Celsius.

En lo que se refiere a los boiler de paso, dijo que se deben de drenar para que no sufran algún desperfecto “estos funcionan como si fueran radiadores, entonces hay que sacarles el agua para que no se congele y no se reviente”.

El comerciante dijo que los calentadores con piedras radiantes no detectan textiles, por lo que no debe haber cerca de ellos ropa, sábanas, cobijas, cortinas o colchones “de hecho son como lumbre, por lo que se recomienda apagarlos antes de irse a dormir”.